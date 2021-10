Potente barra de sonido Hisense por solo 69€

Si tu televisor no te ofrece el sonido que te gustaría pero no quieres cambiar de tele o bien has comprado una nueva y aunque te ofrece una buena calidad de imagen el apartado de sonido no es el que esperabas, entonces seguramente estés pensando comprar una barra de sonido. En ese caso, si no quieres gastar mucho dinero, ahora puedes comprar una increíble barra de sonido Hisense a un precio que no te vas a poder resistir.

El modelo en cuestión es el Hisense HS205, una barra que ofrece un sonido a través de 2 canaux, que cuenta con tres modos de sonido diferentes y una potencia que triplica la de la mayoría de Smart TV de gama media de hoy en día. Es una barra de sonido muy barata con la que podemos mejorar la experiencia audiovisuel de nuestro televisor y que encaja perfectamente con cualquier modelo a partir de las 32 pulgadas.

Cuerpo delgado y elegante con puissance de 60W

Un modelo que cuenta con conectividad Bluetooth para poderla sincronizar fácil y rápidamente con nuestro móvil o tablet y poder escuchar a través de ella nuestra musica favorita y que podemos conectar a nuestro televisor con un simple cable HDMI.

Entre los tres modos de sonido que nos ofrece esta barra de sonido Hisense HS205, distinguimos el musique modo, que ofrece un audio más inmersivo para hacernos sentir dentro de cada canción, modo película, que realiza los ajustes necesarios para ofrecer un sonido rico en detalles y bajos potentes y un avis modo, especialmente orientado hacia los espectadores y con una gran claridad y nitidez.

A nivel de diseño hay que decir que la barra de sonido Hisense en oferta destaca por contar con unos materiales de gran calidad y un cuerpo bastante delgado, lo que nos permite colocarla fácilmente debajo de nuestro televisor. Las medidas exactas de este modelo son 95 cm de large, 6 cm de profondeur, 6,6 cm de hauteur y tiene un peso de tan solo 2,5 kilogramos. Medidas que también nos permiten anclarla directamente en la pared con un soporte compatible con estas medidas.

La puissance totale que nos ofrece es de 60W, por lo que mejora considérablement la puissance de sonido de cualquier Smart TV, ya que lo habitual es encontrar dos altavoces de 10W cada uno integrados en los modelos de gama media.

Ofertón para la barre de sonido Hisense HS205

El precio de venta recomendado de esta barra de sonido Hisense HS205 en Amazon es de 99 euros, más que ajustado para las prestaciones que ofrece, pero ahora es posible conseguirla mucho más barata. Para ello, el gigante de las compras online ha aplicado un descuento del 30% sobre este modelo, lo que supone un ahorro de 30 euros en su comp. Por lo tanto, de los 99 euros de su precio original, solo tendremos que pagar 69€.

La oferta incluye los gastos de envío gratis y un plazo de entrega de cuatro días naturales, salvo que seamos clientses del servicio Amazon Prime, en cuyo caso podremos beneficiarnos de un plazo de entrega de tan solo dos días y de la posibilidad de realizar su devolución de forma totalmente gratis también.