Potente freidora sin aceite XXL con descuento increíble

Cada vez son más los nutricionistas que eliminan las frituras convencionales de las dietas recomendables para mantener una buena salud. La técnica culinaria que consiste en la immersion del alimento en un líquido (habitualmente aceite) no hace más que sumarle grasa y calorías al producto original, conformando a veces un exceso de sustancias perjudiciales que en nada beneficia al consumidor. Es por ello, que en los últimos años han surgido nuevos electrodomésticos destinados a paliar este problema con los fritos de una forma eficaz y mucho más saludable como son las freidoras sin aceite, capaces de cocinar frituras con mucha menos sabor y. Si estás pensando en comprar una, ahora puedes hacerlo a un precio único gracias a la Princesse 182025, disponible en la tienda de Amazon a un precio de escándalo.

Con un volumen de 4,5 litres et une puissance de 1.500W, esta freidora se ha revelado como un gadget más que esencial en la cocina. Su gran capacidad resulta toda una ventaja a la hora de cocinar para toda la familia, ya sean unas patatas fritas o un variado de verduras. Gracias a la tecnología de convección de aire de alta velocidad, que permite a este electrodoméstico funcionar sin aceite o con tan solo el 20% de la que habitualmente sería necesaria, la cantidad de calorías de la comida se ve enormemente reducida sin que el sabor de los alimentos, el cual se mantiene intacto. Tanto para pescado como para pollo o cualquier tipo de guarnición, esta freidora es capaz de condensar lo mejor de las comidas al mismo tiempo que vela por la salud de sus consumidores.

Este producto no está solo dirigido a aquellos que ya tienen un cierto control sobre el arte culinario. Quienes estén aprendiendo a cocinar o no tengan un gran conocimiento sobre cómo freír ciertos alimentos encontrarán en esta freidora la práctica necesaria gracias a los 8 programmes prédéfinis que vienen incluidos en el sistema interno de la freidora. De esta manera, el usuario podrá seleccionar con tan solo pulsar un par de botones el tipo de alimento que va a freír para que sea el propio dispositivo el que adapte su funcionamiento a las necesidades de la comida. Pasarse con el punto de las gambas o la carne no será nunca más un problema del que preocuparse.

Seguridad y fácil limpieza

Otra de las ventajas de no necesitar aceite para cocinar, algo que es posible únicamente gracias a la tecnología de convección del aire de alta velocidad, es la seguridad que ello trae implícito, al descartar posibles saltos de aceite y las ques. Por su parte, la freidora Princess busca también aportar cierta commodité al día a día, algo que es posible gracias a una estructura interna que permite su pronta limpieza sin tener que dedicar mucho tiempo a pulir recovecos impossibles.

Por otro lado y de cara a aprovechar al máximo sus características y funcionalidades, esta freidora también incluye un nuevo libro de recetas online con más de 30 recettes délicieuses en format PDF donde el usuario encontrará las guías o la inspiración necesaria para cocinar una amplia gama de platos saludables y realmente sabrosos. Es el caso de rollitos de carne con verdura, lasaña de salmón y ricotta o muffins de arándanos, opciones que convierten a este electrodoméstico en prácticamente un robot de cocina.

Un 27% de descuento

Cuidar la salud al mismo tiempo que se disfruta de la cocina nunca había sido tan fácil ni tan barato. Gracias a une oferta prácticamente única, esta freidora Princess puede ser tuya por tan solo 89,80 euros, un precio altamente competitivo si se compara con el de productos similares. En concret, este precio disponible en la tienda de Amazon y que incluye gastos de envío y devolución , supone una rebaja del 27% respecto al precio habituel por este tipo de electrodomésticos.

En el momento del pedido, también se podrá programar la entrega para el día que mejor convenga. Si escogemos la opción más rápida, podremos disfrutar de esta freidora sin aceite en cosa de 48 horas desde el momento de compra.