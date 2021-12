Potente mini Pc que lo tiene todo en oferta por solo… ¡286€!

En el momento de comprar un ordenador, actualmente tenemos un gran abanico de opciones para cumplir con las necesidades de cada uno. Por un lado, están los sobremesas de toda la vida, los portátiles o los equipos todo en uno o también conocidos como tout en un. Ahora bien, si eres de los que tiene poco espacio o de los que te gusta llevar tu ordenador a todas partes, otra opción muy interesantes son los mini PC ou mini ordenadores. Completos equipos de tamaño bolsillo como este Beelink en oferta que os mostramos a continuación y que podemos conseguir a un precio muy asequible.

Algunas de las ventajas que nos ofrecen este tipo de ordenadores es que ocupan muy poco espacio, por lo que podemos colocarlos fácilmente en cualquier escritorio por pequeño que sea, y que nos los podemos llevar inform fácilmenteado para tener la guard, él siempre a mano allá donde vayamos. Basta conectar el mini ordenador al televisor o cualquier monitor y lo tendremos listo para usar.

Matériel puissant et tamaño muy reducido

Concretamente, este mini PC Beelink es un modelo impulsado por un processeur N5095 de 11ª génération que ofrece a velocidad de hasta 2,9 GHz et que ofrece un gran rendimiento con un bajo consumo. Un chip que está acompañado de 8 Go de mémoire RAM DDR4 et que cuenta con un SSD de 256 Go para guardar todos los archivos que queramos y que proporciona velocidades altas de lectura, escritura y transferencia de datos, por lo que ayuda también en el rendimiento del equipo.

A nivel de gráficos, este Beelink U59 es capaz de reproducir video en calidad 4K à 60 ips y ofrece soporte para hacer uso de varias pantallas a la vez gracias a su puerto de salida HDMI double. También tiene conectividad inalámbrica WiFi de double bande et Bluetooth 4.0.

Su gran hardware y el système de disipación de calor con un excelente ventilador incorporado, hace que el rendimiento de este mini PC sea óptimo para ejecutar todo tipo de tareas en él. Las dimensiones de este modelo son 12,4 x 11,3 x 4,1 cm y tiene un peso de tan solo 800 grammes.

Mini PC Beelink U59 en service

Un equipo de tamaño compacto y un potente hardware que podemos colocar fácilmente en cualquier lado o llevarlo cómodamente allá donde vayamos y que tiene un precio oficial de 349 euros. Ahora bien, gracias a la oferta que encontramos en Amazon es posible comprarlo por 309,99 euros. Sin embargo, por si fuera poco, ahora es posible aplicar un coupon supplémentaire de descuento que nos permite ahorrar otros 23 euros más en su compra.

Por lo tanto, el precio final a pagar por este mini PC Beelink U59 es de nada más que 286,99 euros. Una oferta que ofrece un plazo de entrega de un jour para clients Amazon Prime y tres días para el resto de usuarios y que incluye los gastos de envío gratis in cualquier caso, por lo que no tendremos que pagar ni un euro más por recibir el equipo en nuestra casa. Si lo quieres de regalo de Reyes, todavía estas a tiempo de recibirlo.