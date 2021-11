Potente patinete eléctrico por 279€ en Fnac… y con envío gratis

Todo apunta a que uno de los regalos más demandados para estas navidades será regalar un patine electrique. Pues bien, si no quieres tener problema para quedarte si los modelos que ofrecen una buena calidad y que tienen un precio ajustado, te mostramos una oferta en la tienda Fnac que seguro que es lo que estás buscando.

Del que estamos hablando es el UrbanGlide 85+, un modelo que cuenta con grandes virtudes como por ejemplo disponer de una pantalon LCD en la que podrás ver todo tipo de información (como por ejemplo la velocidad a la que circulas en cualquier momento o la carga que le queda a la batería integrada). También vas a encontrarte con la buena noticia de que este es un modelo plaisable lo que te permitirá llevarlo de un lado a otro con bastante comodidad… algo en lo que también influye de forma muy positiva su escaso peso que es de únicamente 12,9 kilos debido para que su material de fabricación es aluminium.

Otra de las grandes virtudes es que el motor eléctrico que encontrarás en este patinete eléctrico tiene una potencia que alcanza los 350 W. Esto te asegura que no vas a tener muchos problemas a la hora de superar las cuestas o las zonas donde existe una calzada con bastantes baches. Incluso, disfrutarás de une reprise de lo más positivo. Por cierto, si te preguntas por la velocidad máxima que vas a poder disfrutar con este producto, llegar a los 25 km/h no será un problema para ti y por lo tanto alcanzarás el máximo que está permitido actualmente para circular por las ciudades. Vamos, que creemos que vas a quedar bastante satisfecho.

L’offerte à la Fnac

Como hemos indicado el descuento existente en estos momentsos en la mencionada tienda online es de lo más interesante, ya que únicamente tienes que pagar 279,99€ para tener en casa el producto (en vez de los habituales dos 399,99€). Por lo tanto, hablamos de una promoción excelente ya que incluso no tienes que sumar nada para que te llegue a la puerta de casa este patinete eléctrico. Te dejamos eres la que debes utilizar para no perder esta ocasión que está en la promoción que hemos mencionado por tiempo limitado por lo que no debes mucho en decidirte a comprarlo. Es el siguiente :

Buena autonomía en este patinete eléctrico

Este es un apartado bastante important a la hora decidirte por la compra de uno u otro modelo, ya que si no cumple aquí vas a obtener una exeriencia de uso bastante cuestionable. El caso es que la batería integrada te permite obtener hasta 30 km de distancia sin que tengas que buscar un enchufe para recargarla (algo para lo que necesitas un máximo de cuatro horas para completar un proceso). Por cierto, esto es así siempre que se cumpla la carga máxima que admite el producto, que alcanza los 100 kilos.

Enfin, varias buenas opciones qué tienen que ver con todo lo referente a la seguridad. Un exemple que los neumáticos utilizados son de ocho pulgadas, una superficie más que suficiente para conseguir una estabilidad excelente en todo tipo de situaciones. También es importante indicar que este patinete eléctrico incluye illuminación frontal y trasera tipo LED y diferentes tiras reflectantes para que cualquier vehículo que pase cerca tuyo te pueda ver incluso si es de noche. Por lo tanto, creemos que la oferta existente es de las que no debes dejar pasar ya que hablamos de un patinete eléctrico bastante completo.