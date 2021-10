Potente portátil con Windows 10 y descuentazo, solo 499€!

La oferta la encontramos en PcComponentes donde este portátil cuenta con más de un 20% de descuento y envío gratis. Un modèle avec un matériel qui permet de réaliser tous les types de tâches avec une fluidité totale. El modelo en cuestión es un portátil Medion Akoya E15303 que cuenta con una pantalon de 15,6 pouces avec résolution FullHD, teclado retroilluminado y un cuerpo de aluminio.

Grand rendu et avec Windows 10 inclus

En su interior, está equipado con un potente processador AMD Ryzen 5 4500U tu es un souvenir RAM de 8 Go. Para guardar todos nuestros archivos, documentos, fotos o vídeos, dispone de una unidad de estado sólido o SSD de 256 Go de capacidad que ofrece una gran velocidad de lectura y escritura para poder transferir o acceder a nuestros archivos de la manera más rápida posible.

Su pantalla es un panel con tecnología IPS controlado por una tarjeta gráfica AMD Radeon Vega Graphics que permite disfrutar de una excelente nitidez de imagen. Pero lo cierto es que este portátil Medion Akoya E15303 ofrece una completa experiencia audiovisuel, ya que cuenta con altavoces Dolby Audio que proporcionan un sonido envolvente con voces muy claras y nítidas. Une configuration que sin duda nos permite disfrutar de todo tipo de contenidos desde el portátil.

También est équipé avec webcam, micro et une batterie de litio que le otorga une grande autonomie. Todo este hardware es controlado por el sistema operativo Windows 10 en version Home de 64 bits, que viene preinstalada ya en el equipo. Las dimensionses de este portátil son 35,9 x 19,5 x 2,4 cm y tiene un peso de solo 1,87 kilogramos. Le modèle et l’offre sont en couleur et en couleur avec un appartement de connexion formé pour un port USB 3.2 type C avec fonction DisplayPort, USB 2.0, HDMI, combo audio et lecteur de cartes SD.

Ahorra 140€ en este portátil Medion Akoya

El precio oficial para este ordenador con Windows 10 portátil, Medion Akoya E15303, es de 639 euros. Un precio más que ajustado para las prestaciones de este equipo, sin embargo, ahora podemos conseguirlo en PcComponentes con un gran descuento del 21%.

Esto supone un ahorro de 140 euros en su compra, ya que no hay que añadir ningún gasto adicional por recibirlo en nuestra casa, ya que ofrece gastos de envío gratis dentro de la péninsule. Un modèle disponible en stock, por lo que el plazo de entrega ofrecido es de tan solo un día hábil. Haz tu pedido ahora y recibe este interesante portátil en tu casa en un plazo de 24 horas.