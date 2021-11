Potente portátil Toshiba por solo… ¡419€!

Si estás pensando comprar un ordenador portátil pero eres de los que no necesitas ejecutar programas o aplicaciones de gran exigencia, entonces no necesitas gasstarte demasiado dinero en un equipo que ofrezca un hardware de gran potencia al que no vayas a sacar todo todo Por lo tanto, es important tener muy en cuenta el uso que le vamos a dar antes de elegir un modelo u otro. Por eso, queremos mostrarte un portátil con el que poder realizar todas tus tareas diarias y que puedes conseguir en estos momentsos en oferta a un precio muy atractivo.

Portátil Toshiba de 15,6” en oferta

Se trata de un equipo de 15,6 pulgadas, el Toshiba Dynabook Satellite Pro C50-B-104, un ordenador cuyo precio oficial ya es bastante ajustado y que ahora podemos conseguir muy rebajado. Concretamente, el precio de venta recomendado para este equipo portátil es de 499,99 euros, pero gracias a la oferta que encontramos en estos momentsos en Worten, es posible conseguirlo con 80 euros de suite.

Es decir, solo tendremos que pagar 419,99 euros si realizamos el pedido mientras dure la promoción. Una oferta que incluye los gastos de envío gratis y un plazo de entrega estimada de tan solo entre uno y dos días laborables. Por si fuera poco, es uno de los productos en los que Worten ofrece la opción de pagar en tres o cuatro cuotas sin ningún tipo de interés, por lo que si nos interesa esta opción, tendremos que marcarla a la hora de realizar el pedido y réviser les conditions de vente.

Buen rendimiento al mejor precio

Tal y como hemos adelantado, este portátil cuenta con una pantalon de 15,6 poulgadas que ofrece una resolución de 1366×768 pixels. Una pantalla que se aloja en un cuerpo de 36,25 cm de ancho, 24,05 cm de profundo y un grosor de solo 1,97 kilogramos, por lo que es uno de los portátiles ligeros de 15,6 pulgadas que podemos llevar fácilmente de un lado para otro para trabajar allá donde vayamos.

En su interior encontramos un processador Intel Core I3-10110U de décima generación con una velocidad de 2,1 GHz y función Turbo que consigue alcanzar una velocidad de reloj de 4.1 GHz que se encarga de impulsar este equipo junto a sus 8 Go de mémoire RAM. En el apartado de almacenamiento, este portátil Toshiba está equipado con una unidad de estado sólido o SSD de 256 Go, por lo que ofrece una gran capacidad para guardar todos nuestros archivos a la vez que acelera la velocidad de lectura, escritura y transferencia de archivos.

Dispone también de una graphique integrada Intel UHD Graphics y un complete apartado de conectividad, donde además de WiFi y Bluetooth, encontramos un puerto USB tipo C, dos puertos USB 3.0, un puerto HDMI, conector RJ45, mini jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono y una ranura para tarjetas de memoria SD.

A nivel de autonomía, el portátil Toshiba DYNABOOK Satellite tiene una batería de gran capacidad que es capaz de ofrecer una autonomía de hasta 13,5 heures con una sola carga. Por lo tanto, se trata de un ordenador portátil con el que podemos trabajar durante toda una jornada sin tenernos que preocupar de cargarlo.