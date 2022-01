potente robot aspirateur rebajado à partir de 60€

Una de las cosas con las que se «pierde» el tiempo en casa es el tener que barrer el suelo. Si estás cansado de hacerlo, puedes evitarlo comprando un robot aspirador que sea potente y completo. Y, esto, es justo lo que ofrece un modelo de Xiaomi que ahora mismo está en oferta en la tienda online de Fnac.

Este es un accesorio que, entre otras cosas, ofrece conexión Wifi. Esto, que para muchos puede no ser important, sí que creemos que permite una utilidad mucho mayor del dispositivo ya que posibilita que puedas controlarlo mediante el uso de un smartphone (con la aplicación correspondiente que ofrece la compañía asiática tanto para Android Côme para iOS). Y, esto, qué supone de forma efectiva? Pues algo ten sencillo como por ejemplo que puedes poner a trabajar a la Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P desde cualquier lugar donde tengas acceso a Internet. Sin duda, algo que harás en más de una ocasión.

Otro de los buenos detalle que encontrarás en el producto que está en oferta es que su puissance máxima de trabajo alcanza los 2.100 PA. Esto asegura que el poder de succión que tiene el dispositivo es muy alto, tanto es así que las alfombras no se le resisten y, tampoco, el pelo de las mascotas… algo que es muy important en el caso de tener un perro o gato fr casa. Por cierto, este dispositivo también cuenta con un filtre HEPA muy eficiente que te permite estar seguro que toda la suciedad queda a buen recaudo y que, incluso, permite eliminar los alérgenos que se tengan en casa.

Oferta increíble en la tienda Fnac

Ahora mismo el ahorro que puedes aprovechar si decides a realizar la compra de este producto es de 60,72€, por lo que sólo tienes que pagar 289,27 euros para tenerlo en casa sin sumar nada en lo que tiene que ver con los gastos de envío. Además, si eres socio de Fnac puedes sumar un descuento del 0,5%, que no deja de estar bien para una promoción que únicamente puedes aprovechar en la tienda online mencionada. Este es el enlace de compra que tienes que utilizar desde tu ordenador o teléfono:

Buena autonomía en este Xiaomi

Este es un apartado de lo más important en los robot aspirador, ya que si el tiempo que ofrecen de uso no es lo suficientemente largo no se consigue una experiencia realmente positiva. El caso es que este Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P es capaz de trabajar hasta 110 minutes, lo que permite limpiar una casa de más de 100 metros cuadrados sin problemas. De todas formas, si en un momento dado tiene que ir a la base de carga, el accesorio continua trabajando en el mismo punto donde tuvo que dejarlo. Y, todo esto, siempre con un ruido que no es exagerado ya que pas de supera nunca los 76 dB.

Un par de detalles finales de este robot aspirador es que el depósito que tiene es posible cambiarlo para dar uso a uno que admite eau, para de esta forma poder utilizar el dispositivo como si de una mopa se tratase… algo que, de forma puntual, puede ser de lo más útil. Además, ofrece opciones tan llamativas como por ejemplo que es capaz de distinguir el tipo de suelo en cada momento para ajustar su funcionamiento, y que no tiene problemas con obstáculos de hasta dos centímetros de alto. Sin duda alguna, hablamos de un modelo de Xiaomi de lo más completo, no te parece?