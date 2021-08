Potentiel d’activités de transfert supplémentaires à Watford avant la fermeture de la fenêtre

in

Watford a récemment confirmé la signature de Moussa Sissoko de Tottenham Hotspur. L’arrivée du milieu de terrain coïncide avec le départ de Will Hughes pour Crystal Palace. Avec 11 nouveaux visages déjà franchis, les Hornets ont-ils terminé leurs affaires dans ce mercato ? Les signes indiquent que le mouvement dans les deux sens peut encore être dans les cartes.

Les perspectives de transfert pour Watford

Toutes les nouveautés et départs

Watford a signé un total de 11 joueurs pour un prix combiné d’environ 20 millions de livres sterling. Quelques-uns des joueurs sont prêtés avec des options ou des obligations d’achat si Watford conserve son statut de Premier League.

Will Hughes, Ben Wilmot, Stipe Perica, Filip Stuparevic et Isaac Success sont certains des noms qui sortiront de façon permanente cet été pour les Hornets. Adalberto Penaranda, Pontus Dahlberg, Tom Dele-Bashiru, Philip Zinckernagel et une poignée de jeunes ont été envoyés en prêt.

Joueurs de Watford qui peuvent être déchargés

Comme Hughes, Nathaniel Chalobah a des incertitudes concernant sa situation contractuelle alors qu’il entame la dernière année de son contrat actuel. Étant donné que les Hornets ont maintenant signé cinq milieux de terrain centraux, Chalobah a une motivation supplémentaire pour chercher à s’éloigner car les minutes pour lui ne semblent pas abondantes. Watford aurait peu de chances de lui faire obstacle compte tenu des arrivées.

L’avenir de Domingos Quina est également incertain après avoir été omis des trois premières équipes de la saison. Même s’il préfère rester à Vicarage Road, le Watford Observer suggère que le club cherche à le décharger pour la saison à venir car il n’est pas dans les plans actuels. C’est dur pour le joueur de 21 ans, compte tenu de l’énorme quantité de promesses qu’il a montrées lorsqu’il a eu des chances en Premier League lors de la campagne 2018/19.

Troy Deeney, une légende du club de Vicarage Road, pourrait enfin voir son séjour de 11 ans prendre fin. Le club a confirmé que Deeney et les hauts responsables étaient en pourparlers pour décider de la meilleure ligne de conduite pour le joueur de 33 ans avant la saison à venir. Avec de nouveaux arrivants tous au-dessus de lui dans l’ordre hiérarchique, le moment est venu où ses services ne sont plus nécessaires dans le Hertfordshire. Néanmoins, ce sera toujours un gros problème lorsque l’une des plus grandes icônes du club partira.

Bien sûr, d’autres joueurs marginaux pourraient également quitter Vicarage Road.

L’arrière central et le milieu de terrain défensif pourraient encore arriver

Bien que les Hornets puissent désormais avoir fini de signer des joueurs, cela ne veut pas dire que plus de signatures seraient choquantes. Peut-être pas nécessaire compte tenu de leurs nouvelles options polyvalentes, les Hornets sont toujours sans véritable numéro six à l’esprit défensif. Avec un intérêt connu pour Okay Yokuslu du Celta Vigo, Watford pourrait le faire venir si le prix est juste.

Après avoir raté Lyanco à Southampton, les Hornets pourraient encore chercher à faire venir un défenseur central différent avant début septembre. Avec seulement quatre défenseurs centraux avec des minutes de haut vol et des points d’interrogation entourant quelques-uns de leurs talents à ce tournant de leur carrière, voir un nouveau renfort défensif franchir les portes de Vicarage Road est logique.

Watford a peut-être fini de signer de nouveaux joueurs cette fenêtre de transfert après tout, mais ne soyez pas surpris si Sissoko n’est pas le dernier visage à franchir la porte.

