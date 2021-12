Potentiel de hausse des prix de l’or limité, tous les regards se tournent vers Omicron l’année prochaine ; L’argent MCX pourrait atteindre Rs 72000 en 2022

MCX Gold peut trouver un certain support près de Rs 46 000 pour 10 grammes et nous pouvons voir une hausse limitée jusqu’à Rs 51 000 pour 10 grammes

Par Jigar Trivedi

MCX Gold, pour la première fois après 2015, devrait clôturer l’année sur des rendements négatifs. Le monde était mieux préparé pour lutter contre le virus Covid-19 en 2021. La variante Delta a été contrôlée de manière significative grâce à un programme de vaccination sans heurts dans le monde entier. Le PMI manufacturier et l’activité économique ont rebondi, les restrictions de voyage ayant été levées par les gouvernements. Alors que la confiance des consommateurs américains, les ventes au détail / automobiles, la production industrielle / manufacturière s’amélioraient, le Dollar Index s’est apprécié de 6,77 % en 2021, contre 6,8 % l’année précédente.

La demande d’investissement refuge en termes de SPDR Gold ETF a fortement chuté. La détention s’élevait à 975,66 tonnes au 30 décembre 2021, contre 1 170,74 tonnes au 31 décembre 2020, soit une baisse de 16,5% en un an suite au déclenchement du sentiment de risque. L’inflation américaine a atteint son plus haut niveau depuis 1982 à 6,8 % (novembre) ces derniers temps et l’emploi est revenu à un niveau qui était considéré comme confortable pour le mois de février. , Politique monétaire) à trois hausses de taux en 2022 (décembre 2021, réunion politique) car Powell a déclaré que l’inflation était une menace réelle. Le tapering sera terminé d’ici mars 2022, après avoir doublé la vitesse de 15 milliards de dollars à 30 milliards de dollars par mois.

La Banque d’Angleterre a été la première grande banque centrale à augmenter ses taux d’intérêt lors de la réunion de décembre 2021. La BCE devrait faire de même lors de la réunion de février 2022. À l’époque de Diwali ou de Dussehra, les achats au détail ont apporté un certain soulagement, car les prix avaient déjà chuté de 16%, passant d’un sommet historique de 56 191 Rs pour 10 grammes à environ 47 000 Rs pour 10 grammes et les gens sont sortis pour acheter alors que les restrictions de verrouillage étaient levées. Selon les scientifiques, au stade initial, la variante Omicron du virus est 80 % moins efficace que la variante Delta.

Perspectives : pour 2022, la hausse est limitée ; les yeux seront rivés sur Omicron, le retour de la demande de détail alors que les banques centrales commenceront à diminuer

La bataille est loin d’être terminée contre les variantes de Covid-19, mais pour l’instant, la FDA américaine a approuvé les pilules Merck & Co et Pfizer comme utilisation d’urgence car les antiviraux sont efficaces contre la variante. Ce sera probablement l’année de l’action de la Banque centrale. La Fed augmentera ses taux trois fois en 2022. La BCE fera de même mais prendra la parole lors de la prochaine réunion de politique (février 2022). La BoE a relevé le taux une fois lors de la réunion de décembre en cours. La Fed et la BCE commenceront à diminuer plus rapidement que prévu. Par conséquent, le dollar pourrait continuer à augmenter au cours de l’année à venir. Tous les regards seront rivés sur le taux de mortalité/taux d’hospitalisation après la résurgence du virus Omicron. Le risque sur le sentiment continuera d’attirer plus d’argent et le métal jaune pourrait rester sous pression. L’achat au détail – une lueur d’espoir – pourrait soutenir les prix de l’or en 2022. Comex Gold 1 700 $ / 10 grammes est un solide soutien. 1 920 $ / 10 gramme est une résistance. MCX Gold peut trouver un certain support près de Rs 46 000 / 10 grammes et nous pouvons voir une hausse limitée jusqu’à Rs. 51 000 / 10 grammes.

Argent – ​​une correction saine mais la baisse a été limitée dans un contexte de hausse de la demande industrielle

Comme on le voit ici, MCX Silver, après avoir connu un net rallye les deux années précédentes, a corrigé en 2021 de près de 8,5%. Pour l’ensemble de l’année, le sentiment a été faible dans un contexte de dollar fort (+6,80 %) et de faiblesse du segment des lingots. La fiducie iShare Silver, le plus grand fonds d’ETF Silver, a également fait écho à la même tendance. La détention s’élevait à 16 723 tonnes au 22 décembre 2021 contre 17 378,01 tonnes au 30 décembre 2020, soit une baisse de 3,76 %. Un rebond de l’activité industrielle aux États-Unis et en Chine a permis d’atténuer la chute des prix de l’argent, les métaux de base progressant dans un contexte de demande croissante.

Perspectives : la double casquette sera avantageuse pour Silver

Alors que les banques centrales commenceront à mettre fin à leurs mesures de relance à l’ère de la pandémie, le dollar devrait rester fort en 2022 et le retour du risque sur le sentiment est une grande menace pour l’or. Avec la reprise de l’activité économique, la demande de métaux industriels s’améliorera également, ce qui est positif pour l’argent. Un achat au détail sera encore un autre déclencheur haussier pour l’argent. Le SEBI a donné son feu vert pour lancer des ETF Silver en Inde, ce qui pourrait s’avérer être un énorme vent arrière pour l’argent. MCX Silver pourrait se rallier à Rs 69 000 – 72 000 / kg et le plancher se situe à près de Rs 57 000 / kg. Comex Silver a un support solide proche de 20 $ l’once et une hausse est observée jusqu’à 27,5 $ / once.

(Jigar Trivedi est responsable de la recherche fondamentale non agronomique, Anand Rathi Shares & Stock Brokers. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

