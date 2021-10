Potentiel nouvel Apple Store repéré au centre commercial Grove à Los Angeles

On dirait que Mark Gurman de Bloomberg vient de tomber sur un nouvel Apple Store.

Dans le dernier numéro de la newsletter Power On du journaliste, Gurman lui-même a découvert ce qui semble être un nouvel Apple Store qui pourrait arriver au centre commercial Grove à Los Angeles, en Californie. L’emplacement est par coïncidence juste en face d’un ancien Apple Store, ce qui donne plus d’autorité à la rumeur, car Apple a ouvert plusieurs fois de nouveaux magasins à proximité de ses anciens.

Il n’y a aucune signalisation sur le projet de construction pour indiquer le constructeur ou quel magasin arrive dans cet espace, mais il se trouve qu’il se trouve juste en face d’un magasin Apple existant, qui est à cet endroit depuis près de deux décennies et est, très franchement, vieillissement. Mon ami Joseph a rapidement plaisanté en disant qu’il devait s’agir d’un nouvel emplacement Apple.

Un nouvel Apple Store géant arrive à LA. Je suis allé au centre commercial Grove à Los Angeles la semaine dernière et j’ai remarqué un nouvel espace géant en construction sur le côté droit de Nordstrom. Le magasin à venir est remarquablement grand, large et entouré de matériaux qu’Apple a utilisés dans ses récentes refontes de la vente au détail.

Gurman a déclaré qu’il était incapable de voir à l’intérieur du magasin, on ne sait donc pas actuellement jusqu’où le processus de construction a avancé.

Effectivement, j’ai demandé autour de moi et il semble que le nouvel espace soit en effet pour un Apple Store relooké au Grove. En tant que local, je l’attends avec impatience. Mais on ne sait pas quand il s’ouvrira, et le devant est tellement couvert qu’il est difficile d’avoir une idée des progrès à l’intérieur.