Potentiel précoce pour la folie des éliminatoires du football universitaire

Bienvenue dans Before The Snap, la série de football universitaire de For The Win où nous décomposerons les intrigues tendances du sport, examinerons les plus gros affrontements de chaque semaine et suivrons les courses des éliminatoires du football universitaire et du trophée Heisman.

Chaos, chaos, chaos !

Chez For The Win, nous aimons le chaos lorsqu’il s’agit de savoir quelles équipes pourraient ou devraient participer aux éliminatoires du football universitaire à quatre équipes. Et après les premières semaines de la saison 2021, il semble qu’il y ait un potentiel de débats approfondis en ce qui concerne l’image des séries éliminatoires, car les prétendants traditionnels aux séries éliminatoires ont été testés – et certains ont perdu – tôt.

Mais le classement des éliminatoires du football universitaire ne sera pas publié avant plusieurs semaines, nous examinons donc l’indice de puissance du football d’ESPN, qui comprend les chances des équipes en séries éliminatoires. Mercredi après-midi, l’Alabama, la Géorgie, l’Oklahoma et l’Oregon sont les quatre équipes avec les meilleures chances de se qualifier pour les éliminatoires, selon le FPI d’ESPN.

Before The Snap examine ces équipes du top 4, d’autres prétendants et quelques chevaux noirs dans le dernier épisode.

Diffusez en direct des matchs de football universitaire chaque semaine cette saison à partir de conférences à travers le pays sur ESPN +.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.