Potins: Arsenal, la Juve et le Bayern aiment le Sergino Dest de Barcelone

Arsenal, la Juventus et le Bayern Munich auraient tous manifesté un intérêt pour l’arrière droit de Barcelone Sergino Dest avant la fenêtre de transfert estivale.

Dest n’a rejoint le Barca qu’en octobre depuis l’Ajax et a fait 41 apparitions pour le club dans toutes les compétitions en 2020-21.

Selon Diario Sport, l’USMNT a suscité l’intérêt d’Arsenal, de la Juve et du Bayern, mais le défenseur lui a dit: “Je ne pense qu’au Barça”.

Le rapport estime que les clubs pensaient qu’une décision pourrait être possible en raison de la situation financière délicate du Barça et qu’il pourrait être possible de l’éloigner du Camp Nou.

Cependant, Dest ne serait même pas intéressé à écouter les offres et serait plutôt déterminé à réussir à Barcelone.

Le joueur de 21 ans a remporté son premier trophée en tant que joueur de Barcelone en avril, lorsque le club a remporté la Copa del Rey, et espère que d’autres suivront à l’avenir.

Dest est actuellement en service international avec l’USMNT après avoir été appelé dans l’équipe de la Ligue des Nations Concacaf 2021.