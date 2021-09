Potins: Barcelone tient à l’attaquant du RB Salzbourg Karim Adeyemi

La fenêtre de transfert s’est peut-être fermée la semaine dernière, mais le moulin à rumeurs continue de tourner avec l’attaquant du RB Salzbourg Karim Adeyemi, le dernier joueur à être lié à un déménagement à Barcelone.

Selon Bild (via Sport), les géants catalans sont l’un des nombreux clubs à s’intéresser au jeune. Liverpool et le Bayern Munich sont également très attachés au joueur de 19 ans.

Adeyemi a marqué six buts en six matchs en Bundesliga autrichienne jusqu’à présent cette saison et a également marqué un but lors de ses débuts en Allemagne contre l’Arménie.

Le rapport estime que Ronald Koeman voulait en fait le signer cet été, mais pourrait revenir pour lui l’année prochaine après avoir raté le match et fait atterrir Luuk de Jong à la place.

Adeyemi est évalué à environ 20 millions d’euros actuellement, mais ce nombre pourrait augmenter, surtout s’il continue d’accumuler les buts cette saison.

On ne sait pas encore quelle sera la forme financière de Barcelone l’année prochaine et si le club sera en mesure de faire de gros investissements dans l’équipe.

Pourtant, cela ne semble pas trop inquiéter le moulin à rumeurs. Adeyemi est le dernier joueur à être lié au Barça, alors qu’il y a déjà eu des rumeurs depuis la fermeture de la fenêtre de transfert que Dani Olmo est recherché au Camp Nou.