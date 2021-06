Potins: Mahrez et Sterling les derniers joueurs de Man City liés à Barcelone

Barcelone a déjà signé Sergio Aguero et Eric Garcia de Manchester City, selon les rumeurs, ils seraient intéressés par Aymeric Laporte et Ilkay Gundogan et maintenant, apparemment, se tournent vers Riyad Mahrez et Raheem Sterling.

La rumeur de Mahrez vient de Jose Alvarez d’El Chiringuito, qui estime que le nom de l’Algérien est apparu lorsque le Barça parlait à City de Gundogan.

Des rapports au Royaume-Uni ont précédemment suggéré que Man City pourrait être disposé à vendre Mahrez et Sterling cet été, bien qu’il soit intéressant de noter que Mahrez a depuis insisté sur le fait qu’il voulait rester.

Il a déclaré à DZ Foot plus tôt ce mois-ci : « Il n’y a rien pour mon avenir. Je suis bien à Manchester. Je resterai si Dieu le veut.

Et ainsi de suite à Sterling. Le journaliste de Sky Italy, Matteo Moretto, estime que le Barça pense à l’international anglais, mais se rend compte que ce serait un transfert “compliqué” et qu’il aurait besoin de quelques joueurs pour que cela fonctionne.

C’est une rumeur vraiment étrange compte tenu des options d’attaque dont le Barca dispose déjà dans l’équipe, en particulier avec Ansu Fati, espérons-le, de retour la saison prochaine et avec Memphis Depay qui devrait également arriver.

Quel joueur de Manchester City peut-on espérer être lié à Barcelone ensuite ?