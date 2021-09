” Pots-de-vin ” à des responsables gouvernementaux: Amazon enquête sur des cabinets d’avocats et des conseillers juridiques internes

Deux des anciens responsables de Cognizant ont également été accusés d’avoir autorisé le versement d’un pot-de-vin de 2,5 millions de dollars à un responsable du gouvernement indien.

Dans ce qui pourrait potentiellement déclencher une enquête en vertu de la loi américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA), le détaillant en ligne Amazon mène une enquête interne sur une plainte de dénonciateur alléguant la corruption de représentants du gouvernement indien par certains de ses représentants légaux. Un cadre d’Amazon India a déclaré à The Indian Express que l’enquête portait sur « certaines irrégularités comptables dans les paiements » effectués aux consultants juridiques de l’entreprise, pour lesquels un avocat interne basé à Delhi a été envoyé en congé et un employé junior de l’un des les cabinets d’avocats embauchés par Amazon India ont été licenciés.

Répondant à une série de questions par e-mail envoyées par ce journal, demandant l’état de l’enquête, si la société prévoyait également de demander à une agence externe d’examiner la question ou si les autorités indiennes avaient été informées du problème, un porte-parole d’Amazon a écrit : « Nous avoir une tolérance zéro pour la corruption. Nous prenons au sérieux les allégations d’actions inappropriées, enquêtons sur elles de manière approfondie et prenons les mesures appropriées. Nous ne faisons aucun commentaire sur des allégations spécifiques ou sur l’état d’avancement d’une enquête pour le moment ».

Dans un rapport publié lundi, The Morning Context a déclaré qu’une partie des frais juridiques versés par Amazon à un ou plusieurs de ses représentants légaux avait été “dirigée” vers la corruption de représentants du gouvernement. Le rapport indique que si l’enquête interne menée par Amazon était axée sur le rôle joué par le conseiller juridique principal de l’entreprise, qui a été mis en congé, et un avocat indépendant basé à Delhi, il menait également une enquête plus large sur la question et interrogeait ses autres représentants légaux pour la même chose. Cela inclut le cabinet d’avocats AZB & Partners.

“L’affaire faisant l’objet d’une enquête est très ancienne et concerne une inadéquation dans l’utilisation des fonds accordés aux conseillers juridiques internes de l’entreprise ainsi qu’aux cabinets d’avocats retenus par Amazon India”, a déclaré le dirigeant cité ci-dessus. Les courriers adressés à AZB & Partners n’ont suscité aucune réponse. Toute implication des employés d’Amazon en Inde vers la corruption de fonctionnaires pourrait exposer la société de commerce électronique à la FCPA aux États-Unis, qui est appliquée par la Securities and Exchange Commission et le ministère américain de la Justice. La loi FCPA interdit aux entreprises et aux particuliers américains de verser des pots-de-vin à des fonctionnaires étrangers pour conclure des accords commerciaux. Dans le passé, plusieurs entreprises ont fait l’objet d’une enquête par la SEC des États-Unis pour des violations de la FCPA. En 2019, la société de services informatiques Cognizant a accepté de payer 25 millions de dollars pour régler les violations des dispositions anti-corruption, des contrôles comptables internes et de la tenue de dossiers. Deux des anciens responsables de Cognizant ont également été accusés d’avoir autorisé le versement d’un pot-de-vin de 2,5 millions de dollars à un responsable du gouvernement indien.

De même, en 2017, le fabricant de snacks Mondelez International, propriétaire de la marque de chocolat Cadbury, a accepté de payer une amende de 13 millions de dollars pour les violations du FCPA résultant du fait que l’une de ses filiales a effectué des paiements illicites pour obtenir des licences et des approbations gouvernementales pour une chocolaterie à Baddi, Himachal Pradesh.

Pendant ce temps, en Inde, à la suite des informations faisant état de corruption présumée par des responsables d’Amazon, l’organisme des commerçants, la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT), a demandé une enquête de la CBI affirmant que l’affaire concernait la crédibilité du gouvernement et allait à l’encontre de la vision d’éliminer la corruption. à tous les niveaux au sein du gouvernement. Le CAIT, qui a envoyé une communication au ministre du Commerce Piyush Goyal, a déclaré qu’il déplaçait également une représentation auprès du président de la SEC des États-Unis, Gary Gensler, pour exiger une “enquête juste et indépendante” sur la question.

