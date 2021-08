Potter explique pourquoi Brighton « est bien placé » ; mises à jour sur l’étoile blessée

Le patron de Brighton, Graham Potter, refuse de se laisser emporter malgré une victoire 2-0 sur Watford, voyant son équipe deuxième au classement de la Premier League.

Les mouettes battent Burnley dans leur ouverture de saison à Turf Moor et l’a soutenu à l’Amex. C’est la première fois de son histoire que Brighton remporte ses deux premiers matches en première division anglaise. Shane Duffy a inscrit le premier but à la 10e minute.

L’arrière central a rencontré le corner de Pascal Gross pour dépasser le gardien de Watford Daniel Bachmann. Neal Maupay a doublé l’avantage du club de la côte sud en 41 minutes.

Absolument partout aujourd’hui. ?? Vous avez élu @Yves_Bisouma comme homme du match @AmexUK ! #BHAWAT pic.twitter.com/cFoL8HJ0pX – Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) 21 août 2021

Yves Bissouma a joué dans le Français dont le tir n’a laissé aucune chance à Bachmann. Potter était ravi du résultat et de la façon dont ses hommes ont tenu bon vers la fin du concours.

« En-tête fantastique de Duffy, c’est un monstre dans la surface. Il est si grand et fort pour s’arrêter. C’était donc un excellent objectif », a-t-il déclaré à BBC Match of the Day. «Nous avons bien joué la première mi-temps et c’était bien d’obtenir la deuxième et de nous donner un coussin.

De Willian à White: notation des transferts de Mikel Arteta en tant que patron d’Arsenal

“Watford a répondu comme nous l’avions prévu et lorsque nous avons dû défendre, nous l’avons fait et nous l’avons bien fait

«Nous avions l’impression que nous voulions obtenir le troisième et nous avons eu quelques occasions de le faire. Et comme ils lançaient plus de corps offensifs, il devenait plus difficile de contrôler les choses, nous devions donc voir le jeu et je pensais que nous l’avions fait.

Potter espère sur la blessure de Maupay

Brighton a terminé 16e la saison dernière pour éviter confortablement un combat aérien de relégation. Ils ont remporté neuf matchs et ont fait match nul 14 pour prendre 41 points.

Mais seul Liverpool se situe actuellement au-dessus d’eux au classement. Potter connaît l’importance d’enchaîner les victoires. Et il reste ancré malgré la position élevée de son équipe.

“Les victoires consécutives à n’importe quel stade sont difficiles à obtenir”, a-t-il ajouté. “Nous sommes bien placés, mais ce n’est qu’un début.”

Neal Maupay s’est blessé à l’épaule en tombant juste avant la mi-temps. Il n’est pas réapparu en seconde période mais Potter reste positif sur un joueur à la recherche d’une grande saison.

« Il est tôt, mais nous avons bon espoir. Des jours plus que des semaines. Mais c’est décevant pour lui car il se débrouillait très bien », a-t-il poursuivi.

« De son propre aveu, il n’a pas connu la meilleure des saisons l’an dernier. Mais comme tout le monde, vous en tirez des leçons et en revenez plus fort et il a montré qu’il pouvait le faire.

LIRE LA SUITE: La confusion règne alors que Brighton “se frotte les mains” sur l’objectif de la Liga