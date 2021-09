Potter “pas désolé” d’avoir marqué un point alors que Brighton manque la chance d’aller en tête

in

Graham Potter a refusé de s’excuser pour son équipe qui a marqué un point à Crystal Palace lundi soir alors que les Seagulls ont raté l’occasion de prendre la tête de la Premier League.

Palace prenait l’avantage sur le coup de la mi-temps avec Wilfried Zaha poursuivant son beau bilan face aux visiteurs. Conor Gallagher a remporté les Eagles sur un tir au but lorsque Leonard Trossard a fait tomber le joueur de Chelsea à la suite d’une course au volant dans la surface de réparation.

Bien que le tireur habituel Luka Milivojevic soit sur le terrain, Zaha a pris ses responsabilités et a envoyé Robert Sanchez dans le mauvais sens pour porter le score à 1-0 à la pause avec son huitième but contre les Seagulls.

Cependant, Neal Maupay a sauvé un point pour Brighton à la mort avec pratiquement le dernier coup de pied du match.

Le simple ballon de Pascal Gross par-dessus a rattrapé la défense des Eagles et Maupay a produit un superbe lob sur Vicente Guaita pour porter le score à 1-1.

L’arbitre Andre Marriner a soufflé à temps plein peu de temps après avant que James McArthur et le gardien des Seagulls Sanchez ne s’affrontent après le coup de sifflet avec le butin partagé dans le sud de Londres.

S’exprimant après le match, Potter a déclaré à BBC Sport: “Quand vous êtes mené 1-0 à la 96e minute et que vous marquez, cela ressemble à une victoire. Ce n’est pas le cas, c’est juste un point mais c’est un point bien mérité.

« C’était un match serré. Rien de trop là-dedans et nous avons poussé en seconde période et c’est un sentiment incroyable d’égaliser.

Lorsqu’on lui a demandé si son équipe n’avait pas vraiment montré de quoi elle était capable, Potter a ajouté : « Je pense que c’est tout à l’honneur de l’adversaire. Ils ont bien fait ce qu’ils ont fait.

« En première mi-temps, il n’y avait pas trop d’occasions. Ils vont de l’avant avec une pénalité. Deuxième mi-temps, je ne me souviens pas trop non plus. C’était un match égal si vous regardez les statistiques. Je ne vais pas m’excuser pour notre point.

Au début de la saison de Brighton, le chef des Seagulls a déclaré : « L’esprit est incroyable. La solidarité de l’équipe. le caractère de l’équipe. C’est tout ce dont vous avez besoin.