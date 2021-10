Graham Potter était plein de fierté pour son équipe de Brighton après avoir riposté contre un Manchester City dominant dans la seconde moitié de leur match.

Les Seagulls ont remporté le match contre les champions en titre de la Premier League après la pause. Ils s’y étaient opposés dans les 45 premières minutes alors que les visiteurs du stade Amex menaient 3-0. Mais ils ne lâchaient pas la tête.

Au lieu de cela, ils ont attaqué intensément et ont reçu une pénalité bien méritée lorsqu’Ederson a mal synchronisé un défi sur le remplaçant Enock Mwepu, qui a été converti.

Directeur de la ville Pep Guardiola a admis que Brighton était de loin la meilleure équipe pendant la période.

S’adressant à Sky Sports, le patron de Brighton, Potter, a déclaré: « En termes de performances fantastiques, si fier des joueurs, jouant contre une équipe de premier plan qui méritait de gagner, mais les joueurs ont tout donné.

« Bien sûr, c’est décevant de perdre. Nous devons dire que Manchester City était meilleur mais notre performance était quelque chose dont nous pouvons être fiers.

«Nous avons donné un but bon marché à l’extérieur, le premier but, et contre cette opposition de qualité, cela peut être difficile.

« Ensuite, nous avons commis quelques erreurs qui ont été sanctionnées, mais les joueurs ne se sont pas apitoyés sur eux-mêmes et jusqu’à la 85e minute, ils ont été fantastiques.

« On s’essouffle un peu mais mais on va prendre beaucoup de ce match.

Le premier but concédé par les hôtes est venu d’une erreur défensive de leur gardien de but d’une fiabilité utile, Robert Sanchez.

À propos de l’incident, Potter a déclaré : « Je ne l’ai pas revu, mais ce n’est qu’une de ces choses.

« Ce n’était pas le meilleur but de notre point de vue, mais cela arrive. »

Record indésirable pour Potter

Le match était la quatrième fois que Brighton concédait quatre buts sous Potter après que City ait ajouté un autre droit à la mort.

Malgré cela, le manager anglais a insisté sur le fait que le résultat n’avait pas entamé la confiance de ses équipes.

« Ce n’est pas du tout cabossé. Je ne peux pas être plus fier de l’équipe », a-t-il déclaré.

Potter a ajouté : « Ce n’est pas facile de jouer ce type d’opposition. »

