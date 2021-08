POTUS commémore le quatrième anniversaire de l’émeute de Charlottesville ⋆ 10z viral

Il y a quatre ans aujourd’hui, des centaines de suprémacistes blancs brandissant des torches, des membres du Ku Klux Klan et des néo-nazis ont organisé un “Rassemblement d’Unite the Right” à Charlottesville, en Virginie, qui a conduit à de multiples arrestations et au meurtre de Heather Heyer, qui était écrasé par une voiture conduite par un fan dérangé de l’ex-président Donald Trump dans une foule de contre-manifestants. Trump remarquera plus tard qu’il y avait « des gens très bien des deux côtés » de l’affrontement idéologique meurtrier.

Photo par Alex Wong/.

Jeudi, le président Joe Biden a commémoré le 4e anniversaire de la barbarie de Charlottesville et a réaffirmé son engagement à éradiquer la haine.

Ce qui s’est passé à Charlottesville – et assurer la promesse de l’Amérique pour chaque Américain – m’a motivé à me présenter à la présidence et motive maintenant le travail de mon administration pour garantir que la haine n’a pas de refuge en Amérique. Au cours de ma première semaine de mandat, j’ai signé un décret établissant un effort pangouvernemental pour faire progresser l’équité raciale et soutenir les communautés mal desservies, et un mémorandum présidentiel ordonnant à toutes les agences fédérales de lutter contre la résurgence de la xénophobie contre les Américains d’origine asiatique que nous avons vu durant cette pandémie. Et en mai, j’ai promulgué la loi COVID-19 Hate Crimes Act qui habilite le ministère américain de la Justice et l’ensemble de notre administration à s’attaquer au problème critique des crimes haineux qui sont sous-déclarés. La loi comprend des dispositions au nom de Heather Heyer qui aideront les gouvernements des États et locaux à garantir que les informations sur les crimes haineux sont plus accessibles au public. La mère de Heather m’a rejoint à la signature de la facture. Comme je lui ai dit ce jour-là, je sais que c’est difficile. Même avec l’importance de la modification de la loi, c’est comme avoir la nouvelle de sa mort il y a quelques secondes à peine. Il faut un énorme courage. C’est aussi particulièrement dur en ce jour de commémoration. Jill et moi pensons à Heather et à sa famille.

Le président a rappelé au public que les menaces croissantes de terrorisme domestique au sein des factions les plus extrêmes de la droite politique américaine sont toujours bien réelles :

Nous devons reconnaître ce que la communauté américaine du renseignement a déjà confirmé, et ce que Charlottesville et tant d’autres communautés ne savent que trop bien : la menace terroriste la plus meurtrière pour notre patrie ces dernières années a été le terrorisme intérieur enraciné dans la suprématie blanche. Nous ne pouvons pas l’ignorer. Nous devons lutter contre la propagation de la violence motivée par la haine sous toutes ses formes. À cette fin, en juin, mon administration a présenté le tout premier effort global des États-Unis pour faire face à la menace du terrorisme intérieur. Nous le faisons en combattant et en réduisant la radicalisation en ligne et le recrutement à la violence, en perturbant les réseaux qui inspirent la violence des terroristes nationaux et des groupes haineux, et en fournissant de nouvelles ressources aux communautés pour renforcer leur résilience locale contre la propagation de la haine.

Mais Biden – un optimiste pragmatique mais inébranlable – a déclaré qu’avec suffisamment de volonté, le bien peut prévaloir :

Bien que cela puisse entraîner une douleur et un coût énormes, la grandeur de l’Amérique est qu’à notre meilleur, nous répondons à l’appel du président Lincoln à embrasser les «meilleurs anges de notre nature». C’est ce que nous devons faire – ensemble – pour gagner cette bataille pour l’âme de l’Amérique.

Lisez la déclaration complète de Biden ici.