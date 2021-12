POTUS et FLOTUS passent le réveillon de Noël à l’hôpital pour enfants [VIDEO]

Le président et la première dame reprennent une tradition de vacances douce-amère tout en ajoutant une touche pour égayer le réveillon de Noël pour les jeunes patients du Children’s National Hospital de Washington.

Bien qu’il soit typique pour les premières dames de visiter l’hôpital DC, la visite de vendredi du Dr Jill Biden et de son mari, le président Joe Biden, marque la première fois qu’un président en exercice se joint à la fête, selon la Maison Blanche (bien que l’ancien président Barack Obama a effectué une visite surprise en 2018 après avoir quitté ses fonctions). Le président Biden, un grand-père de sept enfants, aime discuter avec de jeunes enfants, un peu comme le président Obama.

La tradition de visiter l’hôpital national des enfants remonte à la première dame Bess Truman, a déclaré la Maison Blanche, et comprend toujours la lecture d’un livre aux patients qui ne peuvent pas être à la maison avec leur famille pendant les vacances. Cette année, le Dr Biden a lu « La nuit d’Olaf avant Noël » aux enfants qui étaient assis par terre à ses pieds pendant que son mari plaisantait sur la lecture du livre la nuit avant de se coucher – avec ses briefings présidentiels.

Un merci spécial à @Disney pour avoir fait don de livres à tous les enfants de @ChildrensNatl – nous avons tous ressenti la magie des fêtes d’Olaf ! (2/2) – Jill Biden (@FLOTUS) 24 décembre 2021

« Nous n’avons jamais eu un président venu avec la première dame la veille de Noël », a déclaré un administrateur de l’hôpital au président et au Dr Biden, qui ont accueilli une douzaine d’enfants dans l’atrium décoré de l’hôpital alors que les enfants fabriquaient des lanternes dans le cadre de un projet d’artisanat d’hiver, selon les journalistes de la piscine qui se sont joints à la visite.

.@FLOTUS et @POTUS lisent une histoire de Noël aux enfants à @ChildrensNatl. pic.twitter.com/zxhbIUUkXJ – Meghan Hays (@MegHays46) 24 décembre 2021

« Vous nous apportez un peu de joie », a déclaré le président aux enfants, dont un garçon nommé Beau, qui partage son nom avec le fils du président décédé en 2015 après avoir lutté contre un cancer du cerveau.

POTUS a rejoint FLOTUS pour la traditionnelle visite de vacances de la Première Dame à l’Hôpital national des enfants aujourd’hui. Ils ont parlé avec des enfants travaillant sur un projet d’artisanat et FLOTUS leur a lu une histoire. Leur visite a été diffusée dans les chambres des enfants via un zoom. pic.twitter.com/83rTE9m9lT – Alexandra Jaffe (@ajjaffe) 24 décembre 2021

La Première Dame a parlé à un autre enfant du nouveau résident de la Maison Blanche, un chiot nommé Commander. « Nous avons un nouveau chien. Ce matin, il mangeait ma pantoufle », a-t-elle déclaré. Le président a également montré une photo du chien de 15 semaines et a suggéré que le commandant pourrait visiter l’hôpital en été.

Ce matin, la Première Dame et moi nous sommes arrêtés à l’Hôpital national des enfants pour répandre un peu de joie des Fêtes. Nous espérons que tout le monde passe un temps des Fêtes heureux, sain et sécuritaire. pic.twitter.com/5eBIDRgptp – Président Biden (@POTUS) 24 décembre 2021

Avant de partir, le président Biden a demandé si l’un des enfants de l’hôpital aimerait devenir médecin un jour. Quelques mains se sont levées, mais d’autres ont dit qu’elles voulaient être chef, officier de police, ingénieur en aérospatiale, auteur et ingénieur biomédical. Le Dr Biden, qui s’est déjà rendu à l’hôpital à deux reprises, a déclaré : « Merci à tous les infirmiers et médecins qui sont ici pour [the kids] se sentir mieux. »

La Maison du Peuple est officiellement fixée pour la saison des vacances. pic.twitter.com/puRut8T4r0 – Président Biden (@POTUS) 4 décembre 2021

Les Bidens ont également rencontré certains de leurs voisins.

POTUS et FLOTUS se sont arrêtés devant un arbre de Noël principalement sur le thème de FLOTUS au coin des rues 17th et Q à DC, décoré par le propriétaire du restaurant italien voisin Floriana. POTUS a accroché la décoration de Noël 2021 de la Maison Blanche au sapin. pic.twitter.com/MReW7QbNi2 – Alexandra Jaffe (@ajjaffe) 24 décembre 2021