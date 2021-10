Le président Joe Biden profite de son voyage en Europe pour assister au sommet du G20. Après sa rencontre historique avec le pape au Vatican, le président s’est entretenu avec son homologue français pour s’entretenir face à face après que des discussions téléphoniques le mois dernier concernant la vente de sous-marins nucléaires à l’Australie ont conduit à des tensions entre les deux dirigeants.

Le président français Emmanuel Macron avait déclaré que lui et ses collègues français s’étaient sentis « aveuglés » le mois dernier par la décision américaine, qui a sapé un accord que les Français pensaient avoir conclu avec les Australiens. Macron a indiqué que cela rappelait les tactiques employées par le prédécesseur du président Biden et son approche «America First» qui avait aliéné tant d’alliés de l’Amérique.

L’alliance de sécurité américano-australienne, connue sous le nom d’AUKUS, comprend également le Royaume-Uni, et le pacte a effectivement annulé un accord lucratif de sous-marins Australie-France en 2016. La décision américaine de négocier secrètement un nouvel accord a suscité l’indignation de Paris. Les Français ont temporairement rappelé les ambassadeurs de leur pays aux États-Unis et en Australie, annulé un gala à Washington et publié un certain nombre de déclarations critiquant l’administration Biden.

Le président Biden a déclaré que l’épisode du sous-marin « n’a pas été fait avec beaucoup de grâce ». Il a déclaré qu’il « avait l’impression que la France avait été informée auparavant ». Contrairement à l’ancien gars, le président a ouvertement admis son erreur de jugement.

« Ce que nous avons fait était maladroit », a déclaré le président Biden, ajoutant: « Je veux être clair: la France est un partenaire extrêmement précieux. »

Le président Biden rencontre le président français Macron à Rome et qualifie la France de « partenaire extrêmement apprécié ». Concernant l'accord sur les sous-marins nucléaires australiens qui a conduit la France à rappeler son ambassadeur, Biden le qualifie de « maladroit ».



Le président avait plus d’une heure de retard pour la réunion de vendredi à l’ambassade de France au Vatican après sa longue séance avec le pape François. Lorsque les journalistes lui ont demandé à son arrivée s’il devait s’excuser, le président Biden a paré: « à qui? »

