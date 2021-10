POTUS & FLOTUS assistent au mariage de leur neveu avec la star de télé-réalité

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont profité d’une petite dose de réalité au cours du week-end lorsque leur neveu a épousé une ancienne vraie femme au foyer.

Cuffe Owens, le fils de la sœur du président Biden, Valerie Owens, et son mari, Jack, ont épousé Meghan O’Toole King, qui avait figuré dans The Real Housewives of Orange County. Valerie Owens a été directrice de campagne lors des deux élections présidentielles ratées de Biden, en 1988 et 2008. Plus récemment, elle a été conseillère principale pour la campagne présidentielle réussie de Biden en 2020.

Les jeunes mariés n’étaient rendus publics qu’il y a quelques semaines, ce qui en fait « Instagram officiel » lorsque King a publié des photos du couple ensemble et a appelé Owens « mon homme » dans la légende. King a récemment finalisé son divorce avec la star du baseball à la retraite Jim Edmonds deux ans après leur séparation, et a plusieurs autres relations publiques très médiatisées avant de s’installer avec Owens, un avocat qui évite les projecteurs souvent braqués sur sa célèbre famille. Meghan a trois jeunes enfants de son mariage avec Edmonds.

Fans de Bravo : le président Biden et la première dame Jill Biden assistent actuellement au mariage de leur neveu, Cuffe Owens, qui épouse la star du RHOC, Meghan King. – Kaitlan Collins (@kaitlancollins) 11 octobre 2021

Le président et la première dame, qui étaient au Delaware pour le week-end, ont assisté au « petit mariage familial » au domicile des parents d’Owens à Kennett Square, en Pennsylvanie, selon la Maison Blanche, et sont retournés à DC lundi après-midi.

Félicitations à Meghan King et Cuffe Biden Owens Ils ont l’air si heureux, je suis obsédé par eux. Meghan reste gagnante #RHOC pic.twitter.com/C9ywXcNEIr – Le mess Bravo (@thebravomess) 11 octobre 2021

La célébration d’Owens et King n’est pas le seul mariage de la famille Biden en préparation. La petite-fille de la première dame, Naomi Biden, a récemment annoncé ses fiançailles avec Peter Neal. Lorsqu’on lui a demandé si le mariage de Naomi et Peter aurait lieu à la Maison Blanche, la Première dame a déclaré qu’elle et le président n’avaient pas encore été invités à accueillir.

De la Maison Blanche : « Le président et la première dame assistent à un petit mariage familial au domicile de Valerie et Jack Owens. Leur neveu, Cuffe Owens, épouse Meghan O’Toole King. Oui, ce @Meghanking_, anciennement de Real Housewives of OC. – Jennifer Epstein (@jeneps) 11 octobre 2021