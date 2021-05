«Israël dit que plus de 3 000 roquettes ont été tirées sur le pays au cours de la semaine dernière», a rapporté lundi la British Broadcasting Corporation. «Le bilan global des morts sur le territoire s’élève désormais à 200, dont 59 enfants et 35 femmes, avec 1 305 blessés, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Israël dit que plus de 130 militants sont parmi les morts – mais le Hamas ne l’a pas reconnu. »