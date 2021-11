POTUS réprimande le GOP pour avoir ciblé 13 républicains qui ont voté pour le projet de loi sur les infrastructures [VIDEO]

Le président Joe Biden a appelé les républicains à cesser de poursuivre leurs représailles contre 13 membres de leur parti qui ont voté pour l’adoption du projet de loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars à la Chambre la semaine dernière, affirmant qu’il n’avait jamais vu les choses de cette façon au Congrès.

Certains républicains conservateurs de la Chambre ont discuté du démarrage de ces collègues du GOP de leurs missions en commission, même si l’effort a peu de chances de réussir. Donald Trump a également critiqué en privé les 13 républicains qui ont voté pour l’adoption du projet de loi, se demandant pourquoi ils donneraient une victoire au président Biden alors qu’il a du mal dans les sondages. La représentante Marjorie Taylor Greene (Q-GA) a écrit une longue tirade sur Twitter contre ses collègues, partageant leurs numéros de téléphone au bureau et encourageant ses abonnés à les appeler.

Lors d’une conversation avec le président du Comité national démocrate, Jaime Harrison, lors d’une assemblée publique mardi, le président a évoqué les chances d’atteindre un Congrès véritablement bipartite. « Eh bien, j’espère, Jaime, que nous pourrons revenir à un endroit où il y a plus de civilité en politique », a déclaré le président Biden. « Je le pense vraiment. Et je ne l’ai jamais vu de cette façon.

Le président Biden a déclaré aux démocrates lors d’une mairie virtuelle du DNC: «Nous avons gagné en 2020 en tant que parti unifié – peut-être plus unifié que jamais. Maintenant, alors que je regarde 2022, nous devons rester unis. Nous devons nous rappeler que le peuple américain nous a envoyés ici pour livrer, pour améliorer leur vie. » pic.twitter.com/MeTL2EPG5y – CBS News (@CBSNews) 9 novembre 2021

Il a poursuivi : « S’ils sont président d’un comité, ils essaient de les dépouiller de cette présidence. Je ne l’ai jamais vu comme ça auparavant. Ça doit s’arrêter pour le bien de l’Amérique. Je sais que j’ai des ennuis quand je parle de bipartisme – ces gens disent, pourquoi diable voudrais-je des républicains ? Eh bien, c’est important. … À moins que nous puissions générer un consensus en Amérique, nous sommes en difficulté.

Le président du DNC, Jaime Harrison : « Ne vous méprenez pas, le vote d'aujourd'hui a été rendu possible par la direction du président Biden et des démocrates qui tiennent leur promesse de parvenir à un consensus et de montrer que le gouvernement peut travailler pour tous les Américains. » – Yamiche Alcindor (@Yamiche) 6 novembre 2021



Les 13 républicains de la Chambre qui ont voté pour la législation la semaine dernière sont : les représentants Don Bacon du Nebraska ; Brian Fitzpatrick de Pennsylvanie; Andrew Gabarino, John Katko, Nicole Malliotakis et Tom Reed de New York ; Anthony Gonzalez de l’Ohio; Adam Kinzinger de l’Illinois ; David McKinley de Virginie-Occidentale ; Chris Smith et Jeff Van Drew du New Jersey ; Fred Upton du Michigan; et Don Young de l’Alaska.

Certains de ces membres ont subi de graves contrecoups.

Au cours de la mairie, le président Biden a remercié les membres du Congrès, démocrates et républicains, d’avoir adopté l’énorme paquet d’infrastructures, ce qu’il a noté que son prédécesseur n’avait jamais été fait. Il a également exprimé sa confiance dans le fait que le Congrès adoptera la partie Reconstruire en mieux de son ordre du jour.