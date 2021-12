POTUS s’adressera à la nation mardi au sujet de l’augmentation des cas Omicron

Le président Joe Biden avait initialement promis aucun nouveau verrouillage officiel de COVID19 cet hiver, mais il n’est actuellement pas clair s’il devra revenir sur cette promesse car la variante Omicron s’attaque à une nation déjà ravagée par la variante Delta. Le pays s’est adapté avec lassitude à d’autres revers auparavant, et maintenant le président Biden devrait aller au-delà de son « plan d’hiver » déjà dévoilé avec des mesures supplémentaires tout en « lançant un avertissement sévère sur ce à quoi ressembleront les prochains mois pour les Américains qui choisissent de rester non vaccinés », a déclaré samedi un responsable de la Maison Blanche à NBC News.

Le président prononcera un discours mardi pour aborder la variante Omicron et dévoiler les nouvelles mesures prises par l’administration Biden pour aider les communautés ayant besoin d’aide. La nouvelle intervient au milieu d’une augmentation des cas de Covid-19 et des appels des responsables fédéraux de la santé pour que les gens se fassent vacciner.

WASHINGTON, DC – 29 NOVEMBRE : le président américain Joe Biden prononce une allocution sur la variante Omicron COVID-19 à la suite d’une réunion avec son équipe d’intervention COVID-19 (Photo d’Anna Moneymaker/.)

Le président a reçu des briefings supplémentaires sur Covid de ses experts médicaux, et des assistants disent qu’il a dit à son équipe que le message au public américain doit être « direct » en raison des inquiétudes selon lesquelles la variante la plus transmissible d’Omicron devrait se propager rapidement, mettant les personnes non vaccinées à un risque plus élevé tout en constituant une menace pour ceux qui ont un certain niveau d’inoculation.

Si vous êtes vacciné mais que vous vous inquiétez toujours de la nouvelle variante, procurez-vous votre rappel.

Si vous n’êtes pas vacciné, allez vous faire vacciner pour la première fois.

Nous combattrons la variante Omicron, ensemble. – Joe Biden (@JoeBiden) 16 décembre 2021

On s’attend à ce que le président Biden renouvelle son appel à ceux qui n’ont toujours pas été vaccinés ou boostés pour qu’ils le fassent immédiatement.

La meilleure protection contre Omicron est de se faire vacciner complètement. Si vous n’avez pas encore reçu la photo, c’est le moment. Si vous avez plus de 16 ans et que vous vous êtes fait vacciner il y a au moins 6 mois, allez chercher votre rappel. Rendez-vous sur https://t.co/jlrmakxHWm pour trouver une clinique près de chez vous. – Président Biden (@POTUS) 16 décembre 2021

Aides a déclaré que l’administration Biden est « préparée pour l’augmentation du nombre de cas » et que le président Biden a l’intention d’expliquer comment son équipe « répondra à ce défi » et à d’autres problèmes urgents lors de son discours national.

De nouvelles données montrent que nos vaccins sont efficaces contre Omicron, surtout une fois que vous avez reçu votre rappel. C’est une excellente nouvelle : nous avons les vaccins dont nous avons besoin pour protéger les gens contre la variante Omicron. Faites-vous vacciner complètement et faites-vous vacciner dès aujourd’hui. – Président Biden (@POTUS) 15 décembre 2021