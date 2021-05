Pouce par pouce: Technologie new-age pour déterminer la taille de votre robe

Avec le dimensionnement, les détaillants peuvent également prêter attention au suivi des besoins des clients en fonction de leur taille.

Si la technologie moderne a son chemin, alors les salles d’essai vestimentaire peuvent appartenir au passé. Dans un effort pour se débarrasser des divers tracas associés aux mesures de taille conventionnelles, la start-up technologique Aaiena, basée à Noida, une unité du groupe Sankshit, a développé un logiciel de mesure corporelle appelé Sizing. Cette technologie de niche est basée sur l’intelligence artificielle (IA) et la réalité augmentée (RA) pour fournir aux clients des tailles précises en seulement quatre étapes simples.

Première étape, spécifiez les dimensions du corps (saisissez le poids et la taille précis pour une analyse appropriée; Étape deux, photo de la tête aux pieds (téléchargez des images de vue de face et de côté couvrant tout le cadre du corps); Étape 3, automatisez l’avatar virtuel (Bravo, votre virtuel la figure sera affichée); Étape 4, vous êtes prêt à partir (préparez-vous à assister à une perspective d’essai complètement différente avec le dimensionnement).

Fondamentalement, les clients doivent créer leurs comptes sur la plate-forme Aaiena et générer leurs profils corporels en saisissant leur taille, leur poids et en téléchargeant des photos frontales et latérales. Sur la base des informations, le logiciel utilisant les dernières technologies évaluera la taille du corps.

Comme les différentes marques ont des tailles différentes, le logiciel basé sur le rapport d’ajustement de la robe (modèle DFR) recommande également les vêtements de marque les mieux ajustés avec les notes, en tenant compte de la mesure du corps du client.

Le logiciel de dimensionnement multi-plateforme donne des résultats dans une application, un site Web et dans un magasin de détail (Aaiena a un lien avec la marque Mango) sans aucune intervention humaine. La meilleure partie, le logiciel de dimensionnement est non seulement bénéfique dans l’industrie du vêtement, mais couvre également les centres de fitness.

Le logiciel de mesure unique a été conçu pour suivre et maintenir le poids corporel grâce à une estimation efficace de la taille corporelle, explique Sakshi Chhapolia, fondateur d’Aaiena. «Lorsqu’il s’agit de mesurer le corps, la méthode traditionnelle d’utilisation des rubans en pouces donne des résultats variables et variés.

Par conséquent, pour éviter toute divergence, nous avons eu l’idée d’exploiter une technologie qui donne la taille exacte de la personne. Grâce à la mesure de la taille, la technologie informe chaque fois qu’il y a perte ou gain dans les spécifications du corps. En conséquence, Sizing recommande des exercices et des plans de régime aux amateurs de fitness en herbe. “

Avec le dimensionnement, les détaillants peuvent également prêter attention au suivi des besoins des clients en fonction de leur taille.

En plus du service de mesure, la société prévoit de proposer à l’avenir une nouvelle verticale —Ettire — avec le concept de technologie d’essai virtuel, rendant ainsi cette technologie de pointe beaucoup plus faisable pour ses clients.

