Poulain en vacances et Vicente Fernández en soins intensifs

En ce moment, sur les réseaux sociaux, des photographies sont partagées dans lesquelles nous pourrions voir Alexandre Fernández en vacances avec l’Influenceur Barbara de Régil, qui a surpris nombre de ses fans, dont la plupart s’inquiètent pour la santé de son père, Vicente Fernández.

C’est via le compte Instagram de Bárbara qu’ils ont partagé quelques photos et vidéos où nous pouvons voir qu’ils profitaient de la luxueuse maison de plage d’Alejandro Fernández.

Dans le texte, on peut lire « Un jour dans Vallarta, créant des souvenirs et reconnaissants à la vie », une situation qui a divisé les opinions des internautes qui ne pouvaient pas croire ce qu’ils voyaient.

Ils ont également partagé qu’ils avaient un buffet de fruits de mer et qu’ils appréciaient leur compagnie au maximum, certains célébrant avec elle pour profiter de ce luxe qu’ils méritent tant et beaucoup d’autres se demandant ce que « El Potrillo » pense et pourquoi. il n’a rien posté à ce sujet.

On ne sait pas pourquoi ils se sont rencontrés et ils ne savaient pas qu’ils avaient une quelconque amitié, mais si nous pouvions voir qu’ils passaient un bon moment dans le Des plages de Jalisco ensemble.



Bárbara de Regil a partagé ce moment de vacances avec Alejandro Fernández.

Pendant ce temps, son père, Vicente Fernández, est en soins intensifs, retourné à l’hôpital en raison de complications de santé, comme l’ont rapporté les médias.

C’est par le biais d’un communiqué où l’on annonçait que le célèbre interprète avait une inflammation des 10 voies respiratoires inférieures, une pneumonie dont j’ai à nouveau besoin d’une assistance respiratoire.

Les médecins ont partagé qu’ils devaient recourir à ces mesures et également à des médicaments, ils sont donc également constamment surveillés afin que quelque chose de négatif ne se produise pas, mais nous ne pouvons pas exclure que quelque chose comme cela se produise.