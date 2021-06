Poulidor porte enfin du jaune sur le Tour avec son petit-fils

27/06/2021 à 19:22 CEST

Il leva le poing et leva les yeux vers le ciel. Il a franchi la ligne d’arrivée et s’est mis à pleurer, car sa mère et sa grand-mère étaient sûrement également là. Elle a continué à pleurer longtemps derrière le podium, incapable d’articuler des mots. Il y avait beaucoup d’émotions pour Mathieu van der Poel car non seulement il s’était habillé en jaune après avoir remporté le mur d’Angleterre. Il avait mis le vêtement sur le dos de son grand-père Raymond Poulidor. Le petit-fils avait pu obtenir le pull qu’il ne pourrait jamais porter Pou pou les 14 fois où il a couru le Tour entre 1962 et 1976.

Et il a continué avec une voix cassée alors qu’il portait déjà le maillot jaune Van der poel il s’est adressé à la presse : “C’est une émotion formidable et c’est dommage qu’il n’ait pas pu la voir car il l’aurait adorée.” C’était, même si elle était hollandaise, la deuxième victoire française car c’était ce que le public local et même une bonne partie de ses coéquipières voulaient. Jusqu’à ce que Julien Alaphilippe, le leader déplacé, s’est arrêté à côté de lui après avoir franchi la ligne d’arrivée en cinquième position pour le saluer. C’était le portrait craché de Polisseur, une dette que le Tour et le cyclisme avaient avec l’un des grands mythes de la pédale et un geste de son petit-fils qui à lui seul est déjà entré dans l’histoire de ce sport sans attendre.

“Je n’ai pas pu me battre pour la victoire dans la première étape car avec le stress et l’anxiété, je me suis retrouvé sans force.” Mais aujourd’hui, ah aujourd’hui ! à quel point tout a été différent. Van der poel Il a fait ressortir tout son caractère insatiable, une bête humaine sur un vélo qui attaquait déjà au premier passage à travers le Mur de Bretagne, comme s’il avait tout calculé, pour rayer les huit secondes de bonus, car sinon cela n’ajoutait pas assez à surmonter Alapahilippe.

Ce n’était que deux kilomètres, mais ils ont enlevé le hoquet, sans repos, une ligne droite sans fin. Tout après Van der poel et le public s’abritait dans les grillages, comme il se devait, de peur que certains spectateurs ne fassent à nouveau croiser les câbles.

Comme ils n’ont pas traversé Tadej pogacar, veille toujours sur Primoz Roglic. Seules deux étapes se sont écoulées et le duo slovène est déjà installé aux troisième et quatrième places du classement général ; deux jours où Enric Mas n’a pas failli, deux jours de peur, mais aussi d’émotions et de dettes en suspens.

Erreur Ineos

Et même difficile de comprendre des situations de course comme celle que l’équipe Ineos a réalisée hier avant l’attaque finale de Van der poel. Ils ont mis tous les cyclistes pour tirer le peloton comme s’il n’y avait pas eu de lendemain. Ils portaient Richard Carapaz parfaitement placé mais ils ont oublié de gerain thomas qui a incompréhensiblement donné 23 secondes au héros du jour. Était Van der poel? Ou était-il revenu Polisseur? Le petit-fils, contrairement au grand-père, ne fait pas partie des élus du Tour, bien que Pou Pou ne l’ait jamais fait. Il est pour les spectacles d’un jour, mais hier il a gagné les cieux et les applaudissements de l’univers du cyclisme.