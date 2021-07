Poundland étend sa gamme Free From à plus de 300 magasins

Les plus de 300 magasins pour obtenir les nouvelles gammes auront également une baie dédiée Free From. // Poundland va déployer sa gamme Free From dans plus de 300 magasins à travers le Royaume-Uni // La gamme vise à aider les personnes souffrant d’allergies et d’intolérances alimentaires sans avoir besoin de les acheter dans des magasins d’aliments naturels spécialisés // La gamme sera également disponible pour commande en ligne pour ceux qui se trouvent dans une zone de livraison pilote

Poundland a annoncé son intention de déployer sa gamme Free From dans plus de 300 magasins à travers le Royaume-Uni, à la suite d’un essai réussi dans des magasins sélectionnés au cours des derniers mois.

Composée de plus de 30 articles, Poundland a déclaré que la gamme Free From avait été sélectionnée pour aider les personnes souffrant d’allergies et d’intolérances alimentaires et qu’auparavant, elles ne pouvaient acheter ces types de produits que dans des magasins d’aliments naturels spécialisés.

Les articles comprennent des articles sans produits laitiers et sans gluten tels que du pain et des petits pains, du porridge, du lait, des biscuits, des gâteaux, du riz, des collations, des bretzels et des sachets de latte végétaliens, de grandes marques telles que Alpro, Eat Natural, Nakd, Schär et Trek .

LIRE LA SUITE:

Poundland a déclaré que le déploiement comprend des magasins à travers l’Angleterre, du sud-ouest au nord-est, au Pays de Galles et en Écosse.

Les plus de 300 magasins pour obtenir les nouvelles gammes auront également une baie dédiée Free From.

Les gammes seront également disponibles pour la commande en ligne sur poundliand.co.uk/shop pour ceux qui se trouvent dans une zone de livraison pilote.

La nouvelle fait suite à un essai réussi dans 16 magasins lancé en juillet dernier, qui, selon le détaillant discount, a été “accueilli avec enthousiasme” par les clients.

“Notre programme pilote a montré à quel point les aliments sans produits laitiers et sans gluten sont sensibilisés, et à quel point ils sont importants pour les personnes allergiques et intolérantes”, a déclaré Glyn Hughes, responsable du commerce FMCG de Poundland.

“Ils veulent pouvoir les acheter dans le cadre de leur magasin habituel et désormais, les clients de centaines de nos magasins pourront les mettre dans leur panier aux prix incroyables de Poundland.”

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette