Poundland lance un barbecue à bouilloire à 12 £ ⋆ .

Parfait lorsque le soleil se lève pendant exactement quatre minutes (Image: Poundland)

Les réunions en plein air étant désormais autorisées (dans les limites du groupe), c’est officiellement l’heure du barbecue.

Une fois que la météo commencera à jouer au ballon, nous divertirons probablement à nouveau amis et famille. Et nous avons besoin de matériel pour en faire un bel été.

Poundland a annoncé aujourd’hui le lancement d’un barbecue à bouilloire pour seulement 12 £, soit moins de la moitié du prix des autres sur le marché.

Le gril autoportant rouge est le premier du genre pour Poundland, qui a déjà vendu des options jetables ou mini, mais jamais un barbecue à bouilloire.

Une option similaire chez Argos coûte 25 £, tandis que l’offre de Wilko est de 30 £. Chez B&Q, un barbecue à bouilloire vous coûtera 48 £.

Vous pourrez toujours obtenir des barbies jetables à 1 £ de Poundland, mais si vous voulez quelque chose de plus durable avec un budget limité, une bouilloire est un excellent achat.

D’autres options similaires commencent à environ 25 £ (Photo: Poundland)

Tout ce que nous savons, c’est qu’il sera lancé en mai, de sorte que les délais de livraison et les niveaux de stock peuvent avoir une incidence sur la possibilité d’en obtenir un en magasin.

De nombreux produits phares de Poundland se vendent rapidement, donc si vous en avez un, vous devriez probablement enfiler vos patins.

Pour un autre barbecue à petit budget, cette conception de table pliante ne coûte que 15,25 £ chez Amazon, avec une livraison gratuite le lendemain pour les membres Prime.

C’est certes sans fioritures, mais arrivera à l’heure pour une séance de grillades les jours fériés – du moins pendant que le soleil est au rendez-vous.

Avez-vous une histoire que vous aimeriez partager?

Contactez-nous à MetroLifestyleTeam@metro.co.uk.



PLUS: Conseils pour lutter contre le rhume des foins, selon les experts



PLUS: La croisière Goop arrive, vous pouvez donc passer des vacances comme (et avec) Gwyneth

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();