Pour 129 euros, vous pouvez avoir un aspirateur robot haut de gamme qui nettoie également | La technologie

Ce robot est capable de prendre soin de vos sols de la meilleure des manières, puisqu’il peut tout balayer, essuyer et aspirer en même temps.

Son prix est une autre chose incroyable, puisqu’il ne coûte que 129 euros, grâce à une remise de 55% sur Amazon.

Merci à votre Une seule technologie de système, le robot aspirateur, récure, balaie et essuie. Il dispose de la technologie innovante de navigation intelligente iTech 3.0, qui fonctionne grâce à ses capteurs de proximité, anti-choc et anti-chute.

Ce robot aspirateur n’aspire pas seulement, il frotte également. Son prix est assez compétitif et est livré avec tous les accessoires inclus.

Il intègre le système iWater avec trois modes de brossage: High : pour un gommage en profondeur, Medium : pour un gommage quotidien et Low : pour un gommage superficiel.

le Système ForceClean dispose d’une turbine puissante allant jusqu’à 1 400 Pa. Avec une telle force, un sol toujours propre est garanti, ramassant toutes sortes de saletés. De plus, il est capable d’adapter le mode de nettoyage aux besoins de votre maison avec trois modes tels que Eco, Normal et Turbo.

A 6 programmes de nettoyage: Auto, Bordures, Manuel, Pièce, Spirale et Retour à la maison.

La Technologie Brush Pro Il est doté d’une brosse centrale rotative qui nettoie en profondeur en faisant glisser la saleté sur les tapis et les moquettes.

Évaluations d’Amazon

le 78% des avis sur Amazon sont 4 ou 5 étoiles, par ou que la grande majorité de ceux qui ont acheté ce robot ont été satisfaits.

« C’est le premier robot aspirateur que j’ai donc je ne peux pas comparer, mais Dieu je mets comme témoignage que je ne passerai plus jamais l’aspirateur ou le récurage. J’ai le Conga depuis 3 semaines et je ne peux plus imaginer ma vie sans lui, vraiment. Parfois je sais qu’il a encore un petit quelque chose à collectionner, mais je lui pardonne. Je rachèterais sans aucun doute », est l’avis d’Ángel Buigues.

Avoir un robot qui nettoie le sol de votre maison pendant que vous êtes au travail ou à l’université est merveilleux. Le robot aspirateur est devenu un élément essentiel dans toute maison, et dans ce guide, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour décider de l’achat du vôtre.

« Je suis très content. Silencieux, comparé au Roomba, enlève les poils des tapis ce qui est sympa, meilleurs capteurs que Roomba, bonne autonomie… Très bien. Je n’ai pas encore essayé la fonction gommage, mais en général, ça passe parfaitement . Très contente de l’achat « , c’est ce que Lucía a écrit.

