Pour 24 000 $, vous pouvez acheter des pièces d’or Tecmo Koei de jeux célèbres

Kou Shibusawa n’est pas seulement l’un des fondateurs de Koei, il est aussi un créateur de jeux, un producteur et une marque. Dans le cadre de la célébration par Koei Tecmo des 40 ans de la bannière Kou Shibusawa, la société propose des pièces d’or coûteuses.

Le vrai nom de Kou Shibusawa est Yoichi Erikawa, et son surnom professionnel prend la première syllabe de Koei et emprunte le nom de famille à Shibusawa Eiichi, le père du capitalisme japonais, ce qui est vraiment tout à fait approprié !

Chez Koei, Shibusawa est devenu célèbre pour la série Nobunaga’s Ambition, la série Uncharted Waters et la série Romance of the Three Kingdoms, parmi de nombreux autres titres. C’est pourquoi Kou Shibusawa est devenu une marque pour les jeux de stratégie de l’entreprise. Koei, cependant, a également publié Nioh sous la bannière. Ce n’est pas un jeu de stratégie et a un décor historique, mais sombre, alors j’ai toujours pensé que son inclusion sous le nom de Kou Shibusawa était intéressante.

Pour marquer les quarante ans de Kou Shibusawa, Koei publie un ensemble de pièces d’or, qui comprend trois pièces en or pur de 24 grammes représentant l’Ambition de Nobunaga, Romance of the Three Kingdoms et Nioh, ainsi qu’une pièce de 54 grammes pour l’Ambition de Nobunaga. Les pièces ont la forme de koban, qui sont des pièces japonaises de forme ovale utilisées pendant la période Edo.

L’ensemble complet est également signé personnellement par Kou Shibusawa – l’homme, c’est-à-dire pas la marque en soi.

La grande pièce Ambition de Nobunaga en or pur de 52 g est également disponible individuellement pour seulement 1 144 000 yens (10 000 $), tandis que les plus petites pièces de 24 g coûtent 528 000 yens (4 649 $) chacune.

C’est incroyable à quel point les jeux de Kou Shibusawa ont été distinctifs au fil des ans et ont façonné l’identité de Koei. Félicitations à lui et à sa marque depuis quatre décennies. Donc, si vous aimez vraiment, vraiment Kou Shibusawa – ou les pièces d’or, d’ailleurs – peut-être qu’elles pourraient vous intéresser. Assurément, le père du capitalisme japonais approuverait.