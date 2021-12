Pour 50% des MPME, les programmes gouvernementaux n’ont pas aidé pendant Covid: Enquête auprès de 150 MPME

Facilité de faire des affaires pour les MPME : le programme de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS) a été la plus grande mesure de soutien post-Covid annoncée par le gouvernement pour les MPME et autres entreprises.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Une enquête menée mardi auprès de 150 MPME en Inde par le cabinet de conseil MSMEx a déclaré que plus de 70 % des personnes interrogées ont subi un impact « débilitant » de la deuxième vague de Covid tandis que 50 % ont affirmé que les programmes et incitations du gouvernement ne les avaient pas aidés à survivre à travers la pandémie. De plus, près de 43% ont également noté qu’ils avaient changé leur modèle commercial pour survivre à la pandémie. De plus, 50 pour cent des personnes interrogées ont également déclaré qu’elles n’avaient pas encore complètement récupéré de l’impact des première et deuxième vagues. En raison de l’impact, 56% ont été contraints d’adopter le marketing et les paiements numériques tandis que 35% ont déclaré qu’ils devaient prendre un soutien financier externe pour leurs entreprises.

« Il y a deux aspects aux réponses concernant les programmes gouvernementaux. Premièrement, les personnes interrogées qui n’ont pas trouvé pratique d’identifier le programme qui leur convient et de rechercher ce programme particulier. Deuxièmement, c’était par rapport à l’ensemble du processus impliqué dans un programme particulier, car la disponibilité du programme était, disons, pour 10 entreprises alors que les aspirants étaient des centaines et que seuls les éligibles y avaient accédé. De plus, les programmes sont un peu déroutants et identifier quel programme convient à une petite entreprise est un processus un peu complexe », a déclaré Amit Kumar, PDG et cofondateur de MSMEx à Financial Express Online.

Le programme de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS) était la plus grande mesure de soutien post-Covid annoncée par le gouvernement pour les MPME et autres entreprises. Dans le cadre de ce programme, 64,4% de la limite totale de Rs 4,5 lakh crore ont été sanctionnés jusqu’à la mi-novembre environ. Le Premier ministre Narendra Modi avait déclaré le 12 novembre lors du lancement virtuel du RBI Retail Direct Scheme et du Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme que «Dans le cadre du programme de garantie de crédit (ECLGS), qui a été annoncé par le gouvernement, sur environ Rs 2,90 lakh crore les prêts ont été sanctionnés. Avec ce soutien, plus de 1,25 crore de bénéficiaires ont renforcé leur entreprise. La majorité d’entre eux sont des MPME.

Parmi les autres programmes lancés pour les MPME après la pandémie, citons le programme de dette subordonnée de Rs 20 000 crores pour les MPME stressées, le Fonds indien autonome pour l’injection de fonds propres de Rs 50 000 crores dans les MPME par le biais du Fonds de fonds, interdisant les appels d’offres mondiaux pour les appels d’offres jusqu’à Rs 200 crores avec certaines conditions, et d’autres.

Parmi les autres conclusions de l’enquête : 38 % se sont concentrés sur l’amélioration de leurs relations clients après la pandémie et 34 % étaient passés à un modèle de travail à distance. À l’avenir, 42 % ont déclaré avoir besoin d’aide pour régler le problème des retards de paiement. 35 pour cent souhaitaient également le soutien du gouvernement pour réduire les coûts des intrants. Cependant, ce n’est que 11% des MPME interrogées qui ont affirmé que leur entreprise avait un impact positif de la pandémie tandis que pour 15%, elle fonctionnait mieux que l’époque pré-covid. En ce qui concerne les programmes gouvernementaux, seuls 18 pour cent les ont trouvés favorables.

« Les MPME déclarent que les paiements sont retardés si elles n’ont pas reçu le montant dans les 90 jours… Ces entreprises peuvent ou non travailler avec des ministères uniquement, mais aussi avec des entreprises du secteur privé. Il y a aussi des problèmes de paiement qui se produisent maintenant. Ce n’était pas le cas auparavant », a ajouté Kumar.

Le ministère des Finances a déclaré lundi que plus de 75 000 crores de roupies avaient été payés par les départements gouvernementaux et les unités centrales du secteur public aux MPME entre juin 2020 et octobre 2021. Cependant, cela ne représentait que 15 pour cent du crore de Rs 5 lakh de cotisations impayées dues aux MPME par les départements centraux et étatiques ainsi que par le secteur privé. Selon un rapport de la PTI, l’ancien ministre des MPME, Nitin Gadkari, lors d’un événement en ligne de la Chambre de commerce de Calcutta en mai de l’année dernière, avait déclaré que les gouvernements des États, leurs ministères et entreprises du secteur public, le gouvernement de l’Inde, ses ministères et entreprises et les principales industries combinés doivent environ Rs 5 lakh crore aux MPME.

