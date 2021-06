Pour acquérir encore plus de Bitcoin, MicroStrategy va désormais vendre jusqu’à un milliard de ses actions

Réserve d’or de valeur

Pour acquérir encore plus de Bitcoin, MicroStrategy vendra désormais jusqu’à 1 milliard de dollars de ses actions

MicroStrategy Inc. a déposé une demande d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour vendre jusqu’à 1 milliard de dollars d’actions ordinaires à des fins générales.

Ces fonds seront utilisés pour acheter plus de Bitcoin. Le dossier lit,

“Nous avons l’intention d’utiliser le produit net de la vente de toute action ordinaire de catégorie A offerte en vertu du présent prospectus à des fins générales de l’entreprise, y compris l’acquisition de bitcoin.”

Cette semaine encore, MicroStrategy a finalisé une offre de 500 millions de dollars de billets garantis senior à 6,125% échéant en 2028. La société utilisera les fonds pour acheter BTC.

À l’heure actuelle, la société dispose d’une réserve de 92 079 BTC, représentant près de 0,5% de l’offre en circulation de Bitcoin, détenue par une filiale nouvellement formée de MicroStrategy, MacroStrategy.

Les actions de MicroStrategy se négocient actuellement à 546 $, en baisse par rapport au sommet de lundi juste au-dessus de 600 $. Le cours de l’action MSTR est toujours en baisse de 58,5% par rapport à son sommet historique de 1 315 $ début février.

AnTy

