Pour aider les gouvernements des États, les chemins de fer indiens déploient des coachs de soins covid à Delhi, UP, MP et Maharashtra

Alors que l’Inde lutte contre le fléau de la deuxième vague de la pandémie COVID-19, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal déploient des entraîneurs d’isolement Covid Care, déjà conçus lors de la vague initiale d’épidémie de nouveau coronavirus avec des commodités supplémentaires. Ces entraîneurs d’isolement Covid Care ont été préparés comme mesure de préparation à servir de centre de soins de santé supplémentaire pour l’isolement des patients atteints de COVID-19 présentant des symptômes légers. Pour répondre aux conditions météorologiques chaudes actuelles, ces autocars ont maintenant été équipés en plus de commodités, à savoir. glacières, tapis de jute, selon le ministère des chemins de fer. Les gouvernements des États, à cet égard, ont été informés des modalités et des SOP en place et de la disponibilité de coachs d’isolement Covid.

Environ 4000 entraîneurs d’isolement Covid Care avec jusqu’à 64000 lits, se sont positionnés dans diverses gares à travers le pays, dont certains ont déjà répondu aux besoins d’isolement des patients positifs au COVID-19 lors de la première vague de la pandémie. À Delhi, pas moins de 50 entraîneurs de soins covid avec 800 lits sont déployés à la gare de Shakurbasti, où quatre patients sont actuellement admis tandis que 25 entraîneurs avec 400 lits sont mis à disposition à la gare terminale d’Anand Vihar. À Nandurbar, dans l’état du Maharashtra, pas moins de 21 entraîneurs avec 378 lits sont positionnés et actuellement, 55 patients sont admis dans cet établissement. A la gare de Bhopal, un total de 20 autocars ont été positionnés. Dans l’État du Pendjab, 50 entraîneurs ont été préparés pour le déploiement et à Jabalpur, 20 entraîneurs positionnés pour le déploiement.

À la demande des gouvernements des États, ces entraîneurs d’isolement de soins covid répondront aux besoins des patients présentant des symptômes légers et modérés du COVID-19. Le transporteur national met tout en œuvre pour fournir des services de restauration à ces patients ainsi que pour maintenir l’hygiène dans ces autocars de soins covid. L’utilisation de ces entraîneurs d’isolement par les gouvernements des États sera rendue disponible par le biais de mises à jour de temps en temps, a ajouté le ministère.

