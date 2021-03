Pour améliorer la sécurité, Indian Railways effectue une vérification par une tierce partie de 815 ponts, ROB, FOB; des détails

Le transporteur national suit un système bien établi d’inspection et d’entretien annuels des ponts ferroviaires / FOB / ROB par les fonctionnaires désignés des chemins de fer indiens. (image représentative)

Le réseau des chemins de fer indiens compte 1 50 390 ponts sur ses voies. Pour permettre au public de traverser les voies sur les routes, un nombre supplémentaire de 3449 ponts routiers (ROB) a été fourni. Comme au 1.04.2020, 3771 FOB sont fournis par le transporteur national pour le passage des passagers / piétons, selon le ministère des chemins de fer. Conformément au calendrier établi, le transporteur national suit un système bien établi d’inspection et d’entretien annuels des ponts ferroviaires / FOB / ROB par les fonctionnaires désignés des chemins de fer indiens. En 2018, pour avoir un avis d’expert indépendant sur l’état des ponts, Indian Railways a décidé de réaliser un audit par un tiers des ponts / ROB / FOB identifiés et critiques.

Selon le ministère des chemins de fer, l’audit par un tiers des ponts / FOB / ROB critiques est effectué par des organismes experts tels que les IIT, les SERC, les NIT, etc. audit des ponts en vérifiant dûment tous leurs aspects en engageant des agences nationales ou internationales expertes. La vérification par une tierce partie des ponts identifiés a été entreprise selon la priorité suivante:

Tous les méga ponts, ponts des chemins de fer indiens avec classement ORN 1, FOB ainsi que ROB

Ponts des chemins de fer indiens avec classement ORN 2 ainsi que ponts avec restrictions de vitesse.

Tous les ponts cruciaux vieux de plus de 80 ans

Tout autre pont que le transporteur national juge critique du point de vue de l’état

Les principaux avantages de l’audit par une tierce partie ont été réalisés dans la région de Mumbai où des conditions délabrées ont été constatées dans pas moins de 49 ROB. Dans 43 ROB, des réparations essentielles ont été effectuées et six ROB ont été fermés, démantelés et leur reconstruction est actuellement en cours. Simultanément, 127 FOB, un état délabré a été remarqué. Dans 95 FOB, des réparations essentielles ont été effectuées et, comme n’importe quel autre, 32 FOB ont été fermés et démontés pour être remplacés. Les travaux de reconstruction ont été achevés en 20 FOB, tandis que 12 FOB sont en cours.

Le ministère a déclaré que sur le nombre total de 1 077 ponts / FOB / ROB, l’audit par un tiers a été achevé sur 815 ponts / FOB / ROB et les travaux restants sont toujours en cours. Afin de rendre l’ensemble du système transparent, des cartes ont été fournies dans tous les ROB ainsi que dans les FOB. En ce qui concerne les ponts des chemins de fer indiens, des panneaux ont été installés dans les gares, à des emplacements appropriés sur la plate-forme principale.