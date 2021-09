Pour améliorer les opérations ferroviaires et stimuler le tourisme, Indian Railways achève les travaux de double ligne sur la section Roha-Veer

Les travaux de doublement de la ligne augmenteront la capacité de la ligne.

Indian Railways achève les travaux de la double ligne entre Roha et Veer ! Dans le but d’offrir un voyage sûr et confortable aux voyageurs ferroviaires, le transporteur national a achevé les travaux de doublement de plus de 40 kilomètres de voie ferrée entre Roha (sous la zone ferroviaire centrale) à Veer (sous les chemins de fer Konkan) dans la région de Ratnagiri de Maharashtra sur 30 août 2021. Selon un communiqué publié par Konkan Railways, les travaux de doublement de cette section ont commencé à partir d’octobre 2016. La longueur totale de cette double ligne est de 46,8 kilomètres et le coût total de ce projet de doublement est de Rs 530 crore. Jetez un œil à quelques-uns des principaux avantages du projet de ligne double entre la section Roha et Veer :

1) Le doublement réduira les goulets d’étranglement sur ce tronçon ferroviaire entre Roha et Veer

2) Le travail de doublement de la ligne améliorera la capacité de la ligne

3) Cela améliorera également l’efficacité de l’exploitation des trains ainsi que le débit

Le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw a déclaré que 46,89 kilomètres de voies ferrées avaient été ajoutés dans l’État du Maharashtra. Selon Konkan Railways, le premier train, numéro de train 02619 Lokmanya Tilak Terminus – Mangaluru Central Special, voyage en date du 30 août 2021 est passé en Down Line de Roha à 19h35 et en Up Line, Train Number 06346 Thiruvananthapuram Central – Lokmanya Tilak Terminus Special, voyage du 29 août 2021 atteint Roha à 20h17.

Le mois dernier, il a été signalé que le transporteur national avait achevé et commandé 17 kilomètres de doublement ainsi que la traction électrique entre Vijayawada et Uppaluru. On s’attend à ce que le projet ferroviaire donne un élan au développement de cette région du sud de l’Inde. Le projet de chemin de fer a été sanctionné en 2011-12 pour une distance de 221 kilomètres à un coût estimé de Rs 3 000 crore. Le Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) exécute le projet ferroviaire.

