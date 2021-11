Pour assommer, Crawford et Martinez, auront des recettes différentes

Il est difficile pour Terence Crawford d’éliminer, mais Porter commet une erreur qui pourrait faciliter la tâche du champion WBO. Martinez n’a pas la tâche facile contre Arroyo, mais il devrait assommer. Dans la vidéo, nous expliquons la raison de chaque chose.

Dans le cas du champion WBO des 147 livres, il devra profiter d’une erreur que Shawn Porter commet à chaque fois qu’il affronte des adversaires orthodoxes. Déjà le roi Martínez devra d’abord être patient et ensuite faire ce qu’il fait de mieux en matière de pression : déchaîner son artillerie lourde pour blesser d’abord et détruire plus tard.