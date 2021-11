Pour assurer la sécurité des voies maritimes, protéger l’« économie bleue » de l’Inde, tâche immédiate du NMSC

Près de 70 pour cent du commerce de l’Inde transite par des voies maritimes et il est très important de sécuriser ces voies à tout moment et de s’assurer qu’il n’y a pas d’activités illégales dans les eaux. (Source de la photo : PTI)

En mettant l’accent sur «l’économie bleue» et en sécurisant 7 516 km de côtes comprenant des territoires insulaires et une zone économique exclusive de deux millions de km², le gouvernement a décidé d’avoir un coordinateur national de la sécurité maritime (NMSC).

Financial Express Online a signalé plus tôt que la pêche illégale, dans la région de l’océan Indien (IOR), non réglementée et non déclarée (INN) est l’une des plus grandes menaces non traditionnelles pour la sécurité maritime mondiale. Il y a un appauvrissement des poissons dans la mer, c’est un sujet de préoccupation pour les pays de la région dont l’Inde.

Il y a eu une présence accrue des navires de pêche chinois ainsi que des navires de recherche qui opèrent actuellement dans l’IOR, et c’est une question de sécurité maritime.

Avec la mise en place du bureau du NMSC, l’accent sera mis non seulement sur la sécurité maritime, mais aussi sur « l’économie bleue » ainsi que sur la sécurité énergétique du pays. L’officier qui occupera ce poste sera soit à la retraite, soit en service au grade de vice-amiral de la marine indienne et assurera la coordination entre les agences militaires et civiles. Et il rendra compte au conseiller à la sécurité nationale et travaillera au secrétariat du Conseil de sécurité nationale. Sa tâche principale est d’assurer la coordination entre les agences militaires et civiles et de se concentrer sur la sécurité maritime, « l’économie bleue » ainsi que les besoins énergétiques du pays.

Près de 70 pour cent du commerce de l’Inde transite par des voies maritimes et il est très important de sécuriser ces voies à tout moment et de s’assurer qu’il n’y a pas d’activités illégales dans les eaux.

Le bureau du NMSC sera chargé de la coordination entre l’État et les autorités centrales traitant des affaires maritimes du littoral à la haute mer.

Charte des responsabilités

Il sera responsable de la coordination entre diverses agences, y compris divers ministères centraux comme le ministère des Affaires étrangères, de la Défense, de l’Intérieur, de la Pêche, ainsi que d’autres. Les gouvernements des États le long de la côte indienne, les agences de renseignement, la marine, les garde-côtes, les douanes et les autorités portuaires.

La mise en place d’un Coordinateur National de la Sûreté Maritime augurera-t-elle donc d’une maturité dans notre réflexion sur la perspective maritime ?

Partageant son point de vue d’expert avec Financial Express Online, le vétéran de la marine indienne, le Cam Vineet Bakhshi, déclare : « Dans les années 1890, le capitaine Alfred Mahan a analysé l’importance de la puissance navale pour promouvoir le commerce international et son importance pour l’économie. Ce point de vue a également été repris par le pandit Jawaharlal Nehru, qui a déclaré : « Dans l’ensemble, on peut dire que même dans les âges passés et lointains, ce sont les nations maritimes qui ont prospéré, ont prospéré à la fois du point de vue de la puissance et de la richesse en raison de commerce et commerce ».

«Il est vrai qu’il existe une multitude d’agences disparates et innombrables, dont le fonctionnement se chevauche et parfois fonctionne mal, qui sont chargées d’assurer la sécurité de nos actifs maritimes et côtiers. Par conséquent, un NMSC, un seul officier, peut-être avec du personnel et des moyens de communication, sera-t-il capable de conduire et de changer un état d’esprit où notre budget de la Défense est fixé en dessous de la barre des 3% du PIB ? Où la Recherche et Développement n’est pas une priorité ? Le NMSC est-il le précurseur d’une meilleure pensée maritime ? observe-t-il.

Selon le vétéran de la marine indienne, « La NSA a récemment souligné la dimension socio-économique comme la plus grande menace pour la sécurité. Vu à travers le prisme maritime, cela prend tout son sens, en laissant de côté le terrorisme transfrontalier et les problèmes frontaliers non réglés, alors qu’environ 70 % de notre commerce passe par nos ports. Notre principal adversaire, la Chine, a une part substantielle de ses 4 500 milliards de dollars d’échanges commerciaux à travers la région de l’océan Indien, notamment les importations d’énergie, ce qui la rend susceptible d’interdiction, et donc un puissant levier en cas de conflit.

Quel est le rôle immédiat du NMSC ?

« Le rôle immédiat du NMSC semble donc être de relancer les initiatives du passé comme les forces de police maritime naissantes de l’État, la coordination et de fournir une réflexion de perspective maritime aux dirigeants politiques. Que nous devenions vraiment une véritable nation de marins, seul le temps nous le dira », a déclaré le Cam Bakhshi.

