Pour atmanirbharta en électronique… – The Financial Express

Par JS Deepak

L’éminent économiste Steven Landsburg pense que « les gens réagissent aux incitations ; tout le reste est commentaire. Nulle part cela n’est mieux illustré que dans la montée en puissance de la Chine. En 1982, le revenu par habitant de l’Inde dépassait celui de la Chine. Aujourd’hui, c’est moins d’un cinquième. En 2000, l’économie chinoise avait atteint le double de la taille de l’Inde, et en 2010, elle était quatre fois plus importante ! Cela a de nombreux moteurs, mais les incitations pour l’industrie en sont certainement un.

Disposant désormais d’une certaine marge de manœuvre budgétaire, l’Inde doit tirer parti des subventions compatibles avec les règles de l’OMC pour accélérer l’investissement et la croissance. Le programme PLI pour les téléphones portables est un excellent début. Malgré le démarrage lent dû à la pandémie, on s’attend à ce que la production et l’exportation de téléphones portables en croissance rapide soient placées sur une orbite totalement différente. Mais le schéma PLI pour le matériel informatique doit être corrigé. Il n’y a eu que 50 % de retrait et de nombreuses entreprises réputées n’y ont pas participé. Ceci, à une époque où environ 80% des ordinateurs portables et 60% des tablettes vendus en Inde, un marché de 7 milliards de dollars et en croissance, proviennent de Chine. En outre, 60% de l’objectif de 250 milliards de dollars de fabrication électronique de l’Inde pour 2026 devra être atteint par des produits autres que les téléphones portables.

Si de nombreuses interventions sont possibles, quatre étapes sont urgentes et impératives. Premièrement, le programme PLI du matériel informatique doit être revu pour en faire un déclencheur à la fois pour les exportations et la substitution des importations, en faisant mordre les grands. Il n’y a que 5 à 6 grands fabricants d’ordinateurs portables et de tablettes dans le monde. HP et Dell n’ont fait que des offres tièdes dans le cadre du programme PLI. Apple n’a pas participé et Samsung doit également être associé. En outre, au moins quelques acteurs nationaux comme Lava et Dixon devront faire tout leur possible pour faire de l’Inde une plaque tournante de la fabrication pour le segment du matériel informatique à croissance rapide.

Deuxièmement, pour que la fabrication soit compétitive dans ce secteur, nous devons créer un écosystème de composants nationaux. Cela nécessite une révision des tarifs sur les intrants. La migration de l’industrie de la Chine vers le Vietnam au lieu de l’Inde, après la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, est un fait très déploré parmi l’élite indienne. Mais peu de gens comprennent que cela s’est produit en raison des tarifs bas de nombreux produits non ITA au Vietnam par rapport à l’Inde, à la suite de sa libéralisation tarifaire dans le cadre du CPTPP et du RCEP.

Troisièmement, il faut comprendre que la construction de l’écosystème des composants à partir d’investissements entièrement nouveaux peut prendre des décennies. Une option plus rapide serait de faciliter son transfert de la Chine. La plupart des entreprises américaines ne fabriquent pas elles-mêmes de produits électroniques mais les sous-traitent. Alors que les entreprises taïwanaises EMS fabriquent des iPhones, Apple fait largement appel à des entreprises chinoises pour la fabrication d’iMac, d’iPad, d’AirPod, de Macbook et d’iWatch en Chine. Pour rendre ses CVM résilientes pour ces produits, il peut inciter ces entreprises à s’installer en Inde. Mais, hélas, ce n’est pas possible, car après l’incident de Galwan, l’Inde a, selon la note de presse 3 de 2020, interdit les investissements de la Chine en Inde. Cette mesure a, en effet, conduit à un afflux d’investissements chinois vers nos voisins asiatiques et a complètement fermé la porte aux entreprises chinoises même dans des secteurs non sensibles en Inde.

La question de la Chine est une question émotive pour les Indiens, ce qui rend difficile une discussion logique, même parmi les décideurs, et elle reste l’éléphant proverbial dans la salle. Mais le moment est venu de s’y attaquer carrément. Une approche pragmatique et calibrée nécessite de faciliter les investissements de nos voisins dans des secteurs prioritaires mais non sensibles. Les propositions pourraient être évaluées au cas par cas, introduisant même les exigences appropriées des coentreprises et le transfert de technologie plutôt que de fermer complètement le robinet. À moins que cette politique ne soit revisitée, l’histoire peut nous tenir pour responsable d’avoir perdu une occasion en or de promouvoir la substitution des importations et d’améliorer les exportations, des piliers clairement fondamentaux d’un Atmanirbhar Bharat.

Quatrièmement, le développement des compétences a besoin d’attention. Si nous partons de zéro, cela nous prendra 4 à 5 ans malgré notre vision large du développement des compétences. Le déplacement d’une partie de l’écosystème électronique de la Chine peut accélérer ce processus en facilitant la diffusion de ces compétences aux fabricants indiens, qui seraient autrement en difficulté. Cela pourrait également être essentiel pour aider les équipementiers indiens à pouvoir faire partie des CVM sans, en quelque sorte, avoir à réinventer la puce !

Nous avons des projets prometteurs dans le secteur de l’électronique. Si nous pouvons revoir le schéma PLI pour le matériel informatique pour le rendre plus réactif et revoir la note de presse 3 de 2020, et le faire rapidement, cela peut nous donner l’échelle dont nous avons désespérément besoin pour atteindre l’objectif de 250 milliards de dollars d’électronique fabriquée par 2026. D’un autre côté, le statu quo peut nous restreindre à un niveau de 120 milliards de dollars, avec un impact correspondant sur notre ambition de devenir une économie numérique de mille milliards de dollars avec un PIB de 5 mille milliards de dollars.

L’auteur est l’ancien secrétaire (Telecom, Electronics & IT), GoI et ambassadeur de l’Inde auprès de l’OMC

