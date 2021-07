“Pour atteindre 2,5% des dépenses du PIB, le secteur de la santé n’a pas besoin d’un saut progressif mais d’un saut quantique”

Ajoutant aux commentaires de Mishra, le Dr Lal a également déclaré que pour que le gouvernement atteigne ce chiffre magique de 2,5% du PIB d’ici 2025, il doit dépenser 1,2 lakh crore en plus pour la santé chaque année.

Un webinaire a été organisé par MeraDoc, une plate-forme de soins de santé personnalisée qui met en relation des praticiens de la santé hautement expérimentés avec des personnes, sur « Démystifier les soins de santé indiens pendant COVID et au-delà » en association avec IPE Global, Mahajan Imaging et Heart Care Foundation of India. Le Dr Harsh Mahajan, président de NATHEALTH et fondateur de Mahajan Imaging a ancré la discussion avec le panel composé de CK Mishra, ancien secrétaire, gouvernement de l’Inde – ministère de la Santé et du Bien-être familial, ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique, et directeur, IPE Global et Brig. Dr Arvind Lal, président et directeur général, Dr Lal Path Labs. Les délibérations ont porté sur tous les aspects critiques de la santé et de la crise actuelle.

S’exprimant lors de la session, CK Mishra a déclaré : « Il est très regrettable que nous ayons été pris au dépourvu dans la 2ème vague. En partie aussi parce que nous n’avons pas transposé certaines des leçons apprises du premier dans le second. Nous, en tant que pays, avons toujours refusé d’apprendre de nos succès ou de nos échecs passés. Par conséquent, comme un pas en avant, il est d’abord important d’avoir une attention focalisée sur ce qui n’a pas fonctionné et où ; reconnaître les erreurs et prendre les mesures correctives appropriées. Le système doit fonctionner de manière plus organisée avec une meilleure coordination entre les secteurs public et privé. Deuxièmement, un bond en avant dans les investissements dans les soins de santé est nécessaire – à la fois des ressources financières et physiques, car elles sont essentielles pour gérer une crise comme celle-ci. »

Concernant la lenteur de la vaccination, Mishra a mentionné les goulots d’étranglement, l’hésitation à vacciner et la capacité d’atteindre le bras comme principales raisons, mais en même temps, il semblait optimiste que si nous devenons plus méthodiques, l’Inde a la capacité de mieux gérer.

Dans une réponse directe sur l’augmentation des dépenses publiques de santé à 2,5% du PIB en Inde, Mishra a déclaré qu’« en regardant le rythme actuel d’environ 1,4% du PIB (public et privé) dans le domaine de la santé, il est peu probable que nous atteindre ce chiffre magique de sitôt. Bien qu’au cours des six à sept dernières années, il y ait eu une augmentation progressive, ce dont le secteur de la santé a besoin, ce n’est pas d’un saut progressif mais d’un saut quantique.

Ajoutant aux commentaires de Mishra, le Dr Lal a également déclaré que pour que le gouvernement atteigne ce chiffre magique de 2,5% du PIB d’ici 2025, il doit dépenser 1,2 lakh crore en plus pour la santé chaque année. Et, étant donné que nous n’y parvenons pas depuis 2018, cela semble être un défi de taille. Le Dr Lal a suggéré qu’« il est peut-être temps d’envisager de canaliser les fonds de la RSE du secteur de la santé vers des domaines prioritaires tels que la médecine, l’Infra, les ressources réelles, etc., pour que nous soyons mieux préparés à l’avenir ».

Répondant à la question du Dr Mahajan sur la préparation du pays au virus, le Dr Lal a déclaré « nous devons comprendre que la deuxième vague n’est pas encore terminée. Les foules récentes et l’avertissement du Premier ministre Modi sont une indication de la façon dont nous bafouons les normes Covid. Nous, les Indiens, commençons à célébrer trop tôt. Nous devons tirer les leçons de la dévastation de la 2e vague et comprendre que si cette queue de la 2e vague n’est pas contrôlée, elle cédera la place à la troisième vague. Et ce sera très malheureux. Il a également souligné la nécessité pour les gens de se faire vacciner car ce n’est qu’une option sûre et viable pour se protéger.

