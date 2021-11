« Pour autant que je sache, ni le Barça ni le Real Madrid ne m’ont jamais aimé »

10/11/2021 à 19:54 CET

Juan Carlos Valéron Il est l’un des meilleurs footballeurs espagnols de ces dernières années. Après une carrière plus que réussie entre Atlético de Madrid, Majorque, Deportivo et Las Palmas, le joueur canarien a franchi le pas vers les bancs, après sa dernière expérience en tant qu’entraîneur de la filiale du Deportivo. Aujourd’hui, cinq ans après sa retraite en tant que footballeur, l’ancien international espagnol a passé en revue l’actualité du football dans une interview pour « Radio Marca ».

Intérêts des autres équipes

Entre autres sujets, Valéron il a parlé des intérêts d’autres équipes, comme le FC Barcelone. À cet égard, l’ancien joueur a déclaré : « Autant que je sache, ni le Barça ni le Real Madrid ne m’ont jamais aimé. Concernant les rumeurs, je n’ai rien entendu. Depuis que je suis petite, c’était clair pour moi, garder les pieds sur terre, être calme et ne pas écouter les bonnes et les mauvaises choses, J’essayais de m’abstrait de l’environnement et c’est ce que j’ai essayé depuis que je suis jeune. »

La relégation avec l’Atlético de Madrid

En référence à l’un de ses pires épisodes en tant que joueur professionnel, celui de la relégation avec l’Atlético de Madrid lors de la saison 1999-2000, Valéron a fait une autocritique et a affirmé que ce n’était pas de la malchance: « Au fil des années, je vous surprendrai moins. Vous réfléchissez à ce qui s’est passé, aux décisions qui ont été prises et tu te rends compte que ce n’était pas une année de malchance, il y avait beaucoup de pression. C’était une jeune équipe, quand vous commencez à générer des attentes, c’est quand les problèmes arrivent. C’était très difficile à gérer, on a fait tout ce qu’on a pu, mais au final on n’a pas pu. »

L’équipe de Luis Enrique, une sélection reconnaissable

Un autre problème auquel il a fait référence est celui de l’équipe espagnole actuelle, Luis Enrique, à propos duquel il a déclaré que : « le football est une idée très claire de ce que veut l’entraîneur. Il a dû être dans le moment de la transition et c’est un peu plus compliqué. Il y a des années, nous avons vu des joueurs incroyables qui ont laissé la place à une autre génération de footballeurs. Pour moi ils vont bien, dans la lignée où ils vont avec de très bons sentiments ».

Bilan de la situation du Deportivo

Finalement, Valerón a également passé en revue la situation actuelle d’un autre de ses anciens clubs, le Deportivo de La Corogne qui est actuellement en deuxième division B : « C’est ce que c’est. Ce n’est pas facile. J’ai eu une expérience similaire quand j’étais jeune à Las Palmas. Tout ce que cela implique n’est pas facile. Vous devez sortir de toute façon et trouver un moyen de faire de votre mieux. C’est une situation qui a touché de nombreux clubs historiques, maintenant c’était au tour du Deportivo et l’important c’est de sortir là où tu mérites d’être« .