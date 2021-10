Lalu Yadav se rendra au Bihar, marquant sa première visite depuis sa sortie de prison en avril de cette année.

Le chef de Rashtriya Janata Dal (RJD), Lalu Prasad Yadav, a rompu aujourd’hui son silence sur l’alliance du parti avec le Congrès. Avec l’élargissement du fossé entre le Mahagathbandhan au Bihar, Lalu Yadav, qui partira de Delhi pour Patna, a déclaré que le RJD ne pouvait pas laisser les sièges (sièges indirects) pour le Congrès car le grand vieux parti pourrait y perdre même des dépôts.

S’exprimant sur la rupture de l’alliance du parti avec le Congrès au Bihar, il a déclaré : « Quelle est l’alliance avec le Congrès ? Aurions-nous dû tout laisser au Congrès pour une défaite ? Pour perdre des dépôts ? » Les remarques de Lalu Yadav peuvent être vues en référence aux scrutins de l’assemblée du Bihar de l’année dernière où le RJD a subi une défaite principalement en raison du fait que le Congrès n’a remporté que quelques sièges. Le RJD était devenu le parti le plus important en remportant 75 sièges sur un total de 144 qu’il contestait, tandis que le Congrès ne pouvait remporter que 19 sièges sur un total de 70 qu’il contestait.

Le désaccord entre le Congrès et le RJD est devenu évident après que le principal parti d’opposition à l’Assemblée du Bihar a décidé de présenter son candidat de la circonscription de l’Assemblée de Kusheshwar Asthan pour les élections du 30 octobre. La circonscription de l’assemblée de Kusheshwar Asthan faisait traditionnellement partie du Congrès conformément à l’accord de coalition entre le RJD et le Congrès. Après cela, le Congrès a également présenté son candidat depuis le siège.

Jusqu’à présent, le RJD avait maintenu que son alliance avec le Congrès était intacte et qu’il y avait eu une bagarre amicale entre les deux au siège.

Récemment, le chef du Congrès du Bihar, Bhakta Charan Das, a déclaré que les deux parties se disputaient parce que l’amitié s’était rompue. Il a également ajouté que le Congrès contestera indépendamment les 40 sièges du Bihar Lok Sabha.

