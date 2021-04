Pour cela, ils auraient jeté deux athlètes d’EXATLON 5 USA

Telemundo Frank Beltre

La polémique ne quitte pas la cinquième saison du programme de compétition Exatlon United States. Cette édition du concours sportif a été en proie à différentes controverses depuis sa création, à commencer par les nombreuses blessures des athlètes qui ont arrêté la participation de trois concurrents, et il pourrait y avoir plus de noms qui sortiront dans les prochains jours.

À cela s’ajoute qu’il s’agit de la première saison sans le présentateur Erasmo Provenza, qui a démissionné au milieu d’une tempête médiatique au milieu du quatrième opus. L’animateur a évoqué des allégations qui, selon lui, allaient de mauvais traitements, de manque de respect et de diverses situations qui lui ont fait dire « au revoir » au programme qui a ouvert les portes des foyers aux États-Unis de 2018 à 2020, lorsque le COVID-19 s’est produit. ravages sur la concurrence, l’obligeant à suspendre les enregistrements et à prolonger leur durée à près de 10 mois.

Expulsé et suspendu à la cinquième saison

Le 1er avril, nous avons publié que les athlètes expulsés d’Exatlon États-Unis sont Denisse Novoa, la fameuse «Pantera» de Team Contendientes et «El Tanque» Frank Beltre, qui selon différents portails de fans, aurait commis une faute qui se traduit par une infraction du contrat qu’ils ont signé lors du démarrage des enregistrements, de sorte qu’ils ne font plus partie du programme de télévision en temps réel.

Aujourd’hui, le 2 avril, le journaliste et présentateur de télévision basé à Miami, Javier Ceriani, dans son programme YouTube intitulé «Chisme No Like», a révélé plusieurs allégations fortes contre Exatlon United States, où il dit également que Novoa et Beltre ont été retrouvés de la marijuana présumée , quelque chose qui va à l’encontre des lois de la production et les a forcés à prendre des mesures immédiates et à expulser les deux athlètes de la compétition.

En plus des substances découvertes, Ceriani assure qu’ils auraient également découvert de l’argent et des téléphones portables, mais cela n’est pas confirmé s’il appartenait à des expulsés, ou à certains athlètes actuellement suspendus, mais leurs noms n’ont pas encore été confirmés. Ne manquez pas la vidéo ici:

Denisse Novoa et Frank Beltre: N’êtes-vous pas d’accord?

Comme nous le savons bien, il y a environ deux semaines de différence entre ce que nous voyons à l’écran et les sessions d’enregistrement d’Exatlon United States, il est donc compréhensible que jusqu’à présent ni Denisse Novoa ni Frank Beltre ne se soient formellement prononcés sur ce qui s’est passé. Bien que, du côté de Beltre, il y ait eu un message cryptique que nous avons pu capturer, mais qui a ensuite été supprimé de son compte Instagram. Ici vous pouvez voir la capture de la photo et le texte d’accompagnement.

Le texte qui accompagne la photo publiée il y a trois jours et déjà supprimée se lit comme suit: «Un jour, tout deviendra parfaitement logique. Alors pour l’instant, riez de la confusion, souriez à travers vos larmes, soyez fort et rappelez-vous que tout arrive pour une raison. »

Jusqu’à présent, aux fins de la continuité du spectacle, Telemundo n’a pas parlé, nous avons déjà établi une ligne de contact avec eux sur cette question et lorsque nous aurons une déclaration officielle, nous partagerons. La semaine prochaine, à Exatlon Etats-Unis, comme en toutes saisons, quatre renforts arrivent à la compétition dont nous connaîtrons bientôt les profils.

