Pour certains, les réparations sont du bon sens ⋆ 10z viral

– de OtherWords

Un projet de loi de la Chambre pour étudier les réparations pour l’esclavage, HR 40, a refait surface en comité en avril et saupoudrage de vieux débats sur le montant dû, à qui et qui devrait payer.

La question peut être source de division. Mais en tant que partisan des réparations, un indice récent de Jeopardy (de toutes choses) m’a laissé étrangement optimiste.

Il y a quelques semaines, l’hôte invité Aaron Rodgers a lu l’indice à trois joueurs blancs: «En 2015, le Congrès a autorisé 4,4 millions de dollars à chacune de ces personnes, 10 000 dollars pour chaque jour de leur captivité.»

«Qui sont les esclaves?» répondit le premier. Tort.

«Qui sont les prisonniers de Guantanamo Bay?» s’aventura le suivant. Encore faux.

«Qui sont les survivants des camps d’internement japonais?» deviné le dernier.

«Non», a répondu Aaron Rodgers. «La bonne réponse, ce sont les otages d’Iran.»

Regarder cet échange était à la fois amusant, grincheux et un tout petit peu plein d’espoir. La blague courante sur les médias sociaux était que les violations des droits de l’homme aux États-Unis auraient pu être devinées toute la nuit.

Mais ce que j’ai vu, ce sont trois joueurs blancs – un architecte de bases de données de Géorgie, un étudiant de Californie et un écrivain du Canada – qui semblent tous convenir que ces groupes détenus par les États-Unis auraient dû recevoir une sorte de réparation maintenant.

Bien sûr, la tragédie est qu’ils se sont généralement trompés.

En 1990, les survivants de l’internement japonais n’ont reçu que 20 000 dollars chacun en compensation – bien loin de 4,4 millions de dollars.

Aucun des prisonniers de Guantanamo Bay n’a été indemnisé pour sa détention illégale. En fait, 40 hommes y sont toujours détenus, dont beaucoup ont langui pendant des décennies sans procédure régulière, procès ou même inculpation.

Et, tristement célèbre, aucune réparation n’a été versée aux descendants de personnes asservies dans ce pays.

HR 40 est nommé pour la promesse du gouvernement américain pendant la guerre civile de fournir aux esclaves nouvellement libérés 40 acres et une mule, ou le droit à la terre qu’ils avaient travaillé en captivité. Cette promesse n’a jamais été tenue. (Le seul groupe à recevoir des réparations pendant la guerre, en fait, était les propriétaires d’esclaves à Washington, DC – 300 dollars par personne libérée, pour un total de 930 000 dollars, soit 25 millions de dollars en argent d’aujourd’hui.)

Aucun des concurrents de Jeopardy n’aurait deviné cette atrocité. Mais j’aime à penser que les téléspectateurs qui regardent cet épisode ont estimé que chacune de leurs réponses était raisonnable – et conviennent qu’il est plus que temps de payer des réparations pour l’esclavage.

Une proposition de réparations largement discutée se situe entre 10 000 et 12 000 milliards de dollars, soit environ 800 000 dollars pour chaque foyer noir éligible – bien moins que les 4,4 millions de dollars accordés à chacun des otages iraniens.

Les partisans soutiennent que cet investissement réduirait de manière significative l’écart de richesse raciale créé par l’esclavage et les politiques discriminatoires en matière de salaires, de logement, d’éducation et d’autres opportunités de création de richesse. Cela ne veut rien dire de l’héritage de l’incarcération de masse et de la brutalité policière qui continue de nuire aux familles noires physiquement, émotionnellement et financièrement.

Un rapport de 2017 de l’Institute for Policy Studies a révélé que, si elle n’était pas maîtrisée, la discrimination raciale entraînerait une baisse de la richesse moyenne des familles noires à zéro d’ici 2053. La pandémie, bien sûr, n’a fait qu’aggraver ces inégalités alors que la richesse des milliardaires continue d’augmenter tandis que les familles noires souffrent le plus des bas salaires et des licenciements.

Pourtant, les réparations ne sont pas encore au menu. Si elle est adoptée, HR 40 créerait simplement une commission pour étudier les effets durables de l’esclavage et de la discrimination raciale et présenterait des propositions de réparations, y compris des excuses nationales – qui, au cas où on vous demanderait jamais sur Jeopardy, n’a jamais été publiée, malgré une résolution de la Chambre. pour un en 2008.

C’est le moins que nous puissions faire. Si nous ne pouvons même pas adopter cette commission, nous n’offrirons jamais les mêmes conditions de concurrence que nous méritons tous.

_______

À propos de l’auteur

Domenica Ghanem est la directrice des médias de l’Institute for Policy Studies.