Pour ces raisons, Luis Miguel et Jaime Camil ne sont plus amis | Instagram

Une amitié qui se serait renforcée au fil des ans était celle de Luis Miguel avec l’acteur Jaime CamilCependant, une raison forte culminerait dans ce grand lien.

L’acteur Jaime Camil et l’artiste surnommé le “Soleil du Mexique“Ils étaient de grands amis, après le père de l’acteur, l’homme d’affaires Jaime Camil Garza avait également des relations d’affaires avec le chanteur.

Il ne faut pas oublier qu’au milieu de la relation étroite entre la famille de Jaime et Luis Miguel, une romance avec Isabela Camil (la demi-soeur de l’acteur) est née, quelque chose qui était connu de beaucoup.

La relation n’allait pas beaucoup prospérer puisque bientôt les polémiques et l’actualité d’un fils du “producteur de disques” (Michelle Salas), mettrait fin à leur parade nuptiale, comme le décrit la version racontée par le même interprète de “La Inconditional” à travers sa biographie autorisée sur Netflix : “Luis Miguel : La Serie”.

Fait qui a apparemment été réaffirmé à travers le témoignage de l’acteur de “Jane The Virgin”, qui a déclaré que Luis Miguel Gallego Basteri, “n’était pas une bonne personne pour avoir une relation”, bref que le “Soleil” n’était pas un homme de relations sérieuses.

Le lien aurait été rompu entre les deux, selon ce que le fils du défunt homme d’affaires Jaime Camil Garza a raconté Andrea Legarreta:

Je connais très bien le concept d’amitié et il y a des gens qui ne le comprennent pas. Une amitié a deux voies, pas une seule”, a confié Camil à l’animateur d'”Aujourd’hui”, sans donner plus de détails.

Camil lui-même souligne que le “producteur de disques” est très “unilatéral”. .

Au début, évidemment, c’est très fulgurant d’être ami avec quelqu’un comme Luis Miguel, mais plus tard on mûrit et on se dit : ‘Non, ce n’est pas cool'”, a-t-il conclu.

Il est important de noter que l’acteur a partagé qu’il a rencontré diverses personnalités telles que le Dalaï Lama et Mère Teresa de Calcutta, ainsi que d’autres célébrités internationales, dont Bono, Quincy Jones, Oprah Winfrey.

Quand j’ai rencontré Mère Teresa, j’ai dit qu’elle était une sainte vivante. Le Dalaï Lama était incroyable, a béni Elena, a touché le ventre de Heidi quand elle était enceinte, a-t-elle raconté.

Et j’ai la chance de les connaître, mais ce que j’ai le plus appris de ces personnes, c’est que, plus elles sont âgées et plus elles réussissent dans leur vie, plus il y a de bonnes vibrations, a-t-il expliqué.

Dans le même temps, Jaime a parlé de tous les changements concernant la nouvelle pandémie de Covid-19 et a partagé avec l’hôte, Andrea Legarreta, que tout ce que ce virus a provoqué sert également à changer la mentalité de nombreuses personnes que “c’est une leçon pour l’humanité », avait-il alors noté.

J’espère que nous apprenons quelque chose de positif en tant que société, que nous apprenons que nous ne devrions pas être si consuméristes, que nous n’avons pas besoin de tant pour vivre, nous n’avons pas besoin de tant de choses, a-t-il expliqué.

De son côté, l’acteur a révélé que le confinement lui a donné plus d’opportunités d’exploiter sa créativité et de faire avancer des projets, il espère donc que lorsque tout redeviendra normal, il pourra continuer à faire ce qu’il aime le plus : son travail.

Quant à l’interprète aux racines portoricaines, Luis Miguel, une grande liste d’amours aurait traversé sa vie et à ses 51 ans, fêté le 19 avril dernier, il n’a pas établi de relation formelle, bien qu’en raison de conquêtes il ait pas arrêté, jusqu’à récemment.Pendant quelques mois, Millie Gould a été la partenaire de Gallego Basteri.

Après la rupture controversée dans laquelle ils ont joué, il n’a pas fallu longtemps pour que “Micky” tombe dans les bras d’un autre mannequin et “nutritionniste”, l’Argentine identifiée comme Mercedes Villador, qui avait auparavant son profil public Instagram, cependant, elle a limité son récit au milieu des controverses.

Les derniers rapports qui ont circulé à propos de Luis Miguel ces dernières semaines concernaient une opération après avoir présenté un incident pour lequel il aurait également été opéré dans un hôpital de Los Angeles.

Jusqu’à présent, les apparitions de l’ancien partenaire de “La Chule” avec qui il a eu deux enfants, ont été nulles, cependant, après l’agitation causée par son récent incident, une bonne nouvelle est apparue pour ses followers, puisqu’apparemment, Luis Miguel prépare de Matériel.