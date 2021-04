Pour cette raison, Clemente n’assistera pas à la finale de la Coupe entre l’Athletic et la Real Sociedad

01/04/2021 à 20:03 CEST

Martí Grau

L’ancien entraîneur espagnol, Javier Clemente, n’assistera pas à la finale de la Copa del Rey entre l’Athletic Club et la Real Sociedad, prévu pour le 3 avril prochain. Dans une interview pour l’émission de Radio Marca, A Diario, Clemente a admis avoir refusé d’aller au match. « Ils m’ont invité à aller à la finale, Aitor Elizegi (président de l’Athletic Club) m’a appelé. Mais j’ai rejeté. «

Clemente a expliqué que la cause de son absence était basée sur le manque de fans dans les gradins. « J’ai refusé car aucun membre Athletic ne peut participer« . À l’époque où il était footballeur, Baracaldo Il n’a traversé qu’un seul club, l’Athletic de BilbaoD’où son énorme passion et ses sentiments.

Dirige l’équipe du Pays Basque depuis mars 2019, le technicien dit que c’était l’une des raisons qui ont facilité sa décision finale. « Je suis l’entraîneur du Pays Basque et j’ai de bonnes relations avec les joueurs de la Real Sociedad, même si j’avais participé à l’expédition Athletic. «

Il a également profité de l’occasion pour montrer son ego, admettant que l’entraîneur de l’Athletic Club occuperait le devant de la scène. « Ce ne serait pas non plus bon pour Marcelino, il doit être le protagoniste et à la fin, ils allaient me demander. «

Bonne relation avec l’Athletic et le Real

Avant la rencontre des deux équipes, Clemente a voulu nier la prétendue rivalité qu’elles entretiennent entre les joueurs de Bilbao et de la Real Sociedad. « On pense que la relation entre les joueurs sportifs et réels est mauvaise, mais ce n’est pas le cas, le traitement est très bon. «

Sur le banc de la Real Sociedad lors de la saison 1999-00, l’entraîneur avoue avoir toujours entretenu une grande sympathie avec le club de Saint-Sébastien. « Il n’a pas été difficile de dire oui à la Royal Society, au contraire, très reconnaissante de m’avoir appelé. »

Champion de deux ligues espagnoles consécutives avec Athletic (1984 et 1984)Désormais, le coach reconnaît son absence pour la finale de la Copa del Rey, la « Final Basca » tant attendue. A seulement 2 jours de sa célébration, Clemente est très respectueux entre les deux groupes, même s’il ne cache pas sa grande admiration pour le groupe de Bilbao.