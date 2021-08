Pour cette raison, Joe Rogan ne commentera pas l’UFC 265

in

Il a été confirmé que Joe Rogan ne commentera pas ce samedi 7 août l’événement à la carte UFC 265 : Lewis vs. je gagne.

Qui sera dans le tableau des commentaires Il s’agira de Jon Anik, de l’ancien champion du monde des poids coq Dominick Cruz et de l’ancien champion du monde des poids mi-lourds et lourds Daniel Cormier.. L’émission débordera de talent et de sagesse. De même, Megan Olivi mènera les interviews en coulisses au cours de la soirée.

La raison en est que le commentateur se rendra dans l’Iowa et le Wisconsin avec son spectacle d’humour. Joe Rogan ne manque généralement pas le PPV – bien qu’il n’ait pas voyagé avec la compagnie en dehors des États-Unis depuis un certain temps – mais cette fois, il le fera pour poursuivre l’une de ses autres passions. Une autre raison pour laquelle il ne quitte pas le pays est son podcast à succès, The Joe Rogan Experience.

L’UFC 265 aura comme combat principal Derrick Lewis contre Ciryl Win pour le championnat intérimaire des poids lourds. Le vainqueur remportera non seulement le titre mais disposera d’un ticket pour affronter le champion du monde, Francis Ngannou, qui attend actuellement un adversaire pour ce qui serait sa première défense de départ.

