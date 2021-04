Pour chaque accord e-NAM d’une valeur de Rs 100, juste Rs 1 acheminé via DBT

Le chef paysan Rakesh Tikait a soulevé cette question du paiement direct sur les comptes bancaires des agriculteurs.

Par Prabhudatta Mishra

Si le marché agricole national électronique (e-NAM) est sous-performant, le tableau est encore plus épouvantable en ce qui concerne le transfert direct du produit de la vente sur les comptes bancaires des agriculteurs via l’installation.

Entre le lancement d’e-NAM début 2016 et mai 2020, un maigre crore de Rs 1050 a été payé aux agriculteurs via une facilité de paiement électronique, alors même que les transactions e-NAM au cours de la période dépassaient 1 crore de Rs. Bien que les chiffres mis à jour ne soient pas immédiatement disponibles, des sources commerciales indiquent que les paiements électroniques continuent d’être au même niveau même maintenant.

La principale raison pour laquelle le transfert électronique direct de fonds vers les comptes bancaires des agriculteurs est faible est la réticence du gouvernement de l’État à mettre en œuvre le programme. Bien que les transferts directs à 100% fassent partie intégrante d’e-NAM et que le Centre y insiste, il n’est pas obligatoire pour les États de suivre la politique.

Les transactions sans numéraire sont la clé du succès des échanges intra-étatiques et inter-étatiques entre mandis sur le portail e-NAM, qui est conçu pour améliorer l’accès au marché pour les agriculteurs et leur garantir ainsi des rendements rémunérateurs.

Le chiffre d’affaires du commerce sur e-NAM a augmenté de 74% sur un an à Rs 30 845 crore au cours de FY20. Le volume a augmenté de 44% à 77,13 lakh tonnes au cours de la période. e-NAM est une plate-forme de commerce en ligne pour les produits agricoles à travers les États.

Jusqu’à présent, 1000 mandis dans 18 États et trois territoires de l’Union ont été intégrés à la plate-forme e-NAM. Dans son discours sur le budget de cette année, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait annoncé l’intégration de 1 000 mandis supplémentaires sous e-NAM.

Selon un rapport d’analyse d’impact de l’Institut national de commercialisation agricole (NIAM) basé à Jaipur sur les performances de l’e-NAM, soumis en octobre de l’année dernière, «un nombre important d’agriculteurs ont exprimé l’avis d’un paiement rapide du produit des ventes» sur la plate-forme électronique. Alors que les États ne sont pas prêts à effectuer la transaction en mandis sans numéraire, le Centre craint qu’une mise en œuvre énergique ne soit pas utile pour attirer le commerce, ont indiqué des sources. En outre, le service des impôts sur le revenu n’autorise que jusqu’à Rs 2 lakh de transaction en espèces par jour et par commerçant.

Le chef paysan Rakesh Tikait a soulevé cette question du paiement direct sur les comptes bancaires des agriculteurs. “L’enregistrement des paiements sera également une preuve des prix que les agriculteurs reçoivent réellement pour leurs produits”, a déclaré Tikait, ajoutant que les transactions sans numéraire devraient également être suivies une fois que le gouvernement aura accepté sa demande d’une garantie légale du mécanisme de prix de soutien minimum (MSP).

En plus de la facilité de paiement électronique, les transactions e-NAM peuvent également être réglées par paiement en espèces, paiement par chèque, règlement brut en temps réel (RTGS), transfert électronique national de fonds (NEFT), carte de débit et services bancaires en ligne. Lorsque le paiement se produit en dehors de la plate-forme e-NAM, l’APMC local doit certifier le règlement pour terminer la transaction.

Le Centre a déjà lancé un module d’échange qui permet aux organisations de producteurs agricoles (OPF) d’échanger leurs produits depuis leurs locaux sans les amener à APMC mandi où la plate-forme e-NAM est également située. Un module de négociation basé sur l’entrepôt a également été fourni dans e-NAM pour faciliter le commerce à partir d’entrepôts sur la base d’un récépissé d’entrepôt électronique négociable (e-NWR). Pourtant. les États doivent autoriser les FPO et les entrepôts pour faciliter le fonctionnement sous e-NAM.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.