Pour Curry, les années ne passent pas

11/11/2021 à 12h25 CET

Les années passent, mais Stephen Curry ne semble pas s’en apercevoir. Le meneur des Golden State Warriors est une saison de plus fulgurante dans le panorama du basket américain. De plus, il semble qu’en cette nouvelle saison, ses Warriors aient refait surface après quelques années de mauvais résultats.

Dans son instinct de buteur insatiable, Curry a effondré un autre record de la ligue. Hier matin lors de la victoire du Golden State contre les Hawks d’Atlanta (127-113), le meneur il a marqué 50 points et 10 passes décisives, devenant ainsi le joueur le plus âgé à le faire (33 ans et 7 mois).

Curry marque en moyenne 27,6 points par match cette saison, juste derrière Kevin Durant, qui a marqué près de 30 points par match. Avec 55 triples marqués, il est le joueur de la ligue qui a marqué le plus de tirs de la ligne des 3 lignes cette saison., montrant que c’est toujours sa grande spécialité.

Les guerriers sont de retour

Après quelques années loin d’être l’équipe qui a émerveillé le monde, remportant trois bagues en quatre saisons, On dirait que la franchise de San Francisco est de retour. Premier de la conférence Ouest avec 10 victoires et seulement 1 défaite. Avec ces résultats, ils sont la meilleure équipe du moment, loin du leader de l’Est, les Chicago Bulls qui mènent avec un 8-3.

Il faudra voir jusqu’où va la résurrection des hommes de Steve Kerr, mais pour l’instant ils se montrent intraitables et déjà ont réussi à vaincre des équipes comme les Lakers ou les Clippers, ne cédant qu’une seule défaite aux Memphis dans un match qui s’est décidé en prolongation.